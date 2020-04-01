Кинофестивали в Сан-Себастьяне и Цюрихе планируют масштабные кинорынки

Пандемия коронавируса продолжает кардинально менять глобальный ландшафт киноиндустрии. Вчера организаторы фестивалей в Сан-Себастьяне и Цюрихе объявили о планах провести более масштабные кинорынки, сообщает Deadline.
Предполагается, что запланированные на осень фестивали смогут послужить удачной стартовой площадкой для проектов, премьеры которых не состоялись на различных весенних фестивалях, включая Tribeca и South by Southwest. Как и многие другие мероприятия, киносмотры в Нью-Йорке и Остине были отложены из-за пандемии коронавируса и новые даты их проведения пока не объявлены.
Инициативу по преобразованию Сан-Себастьяна и Цюриха в масштабные площадки для сбыта фильмов поддерживает компания CAA Media Finance. По неподтвержденной информации, в инициативе также заинтересованы крупные независимые кинокомпании, в числе которых Wild Bunch и Film Nation.
Деловые мероприятия в Сан-Себастьяне и Цюрихе проводились и раньше, но в условиях текущей фестивальной паузы возможность проведения полноценных осенних кинорынков по понятным причинам многократно возрастает. Заявленные даты фестиваля в Сан-Себастьяне — 18-26 сентября. Кинофестиваль в Цюрихе должен пройти с 24 сентября по 4 октября.
Любопытно, что пока своего веского слова не сказали фестивали в Венеции и Торонто, которые традиционно проходят в начале сентября. Проведение полноценного Каннского фестиваля грядущим летом остается под вопросом.
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01.04.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: Deadline
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