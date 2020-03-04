Коронавирус отменил Бонда и MIPTV

Эпидемия коронавируса стала причиной отмены сразу нескольких крупных мероприятий медиаиндустрии. Сегодня стало известно, что студии Univeral и MGM приняли решение об отмене премьеры фильма НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ − новой части франшизы о приключениях Джеймса Бонда. Прокат картины также был отменен и перенесен на ноябрь. Теперь в кинотеатрах лента появится не раньше 12 ноября. В этот уикенд ее планируют выпустить в Великобритании, и только 25 ноября − в США. Российская дата выхода картины станет известна чуть позже.

Перенос проката блокбастера − мера логичная, причем не только с этической и медицинской точек зрения, но и с точки зрения бизнеса. Вспышка коронавируса приводит к вынужденному закрытию кинотеатров на важных международных рынках, а в апреле, по прогнозам, эпидемия все еще будет на одной из своих пиковых точек. Это значит, что создатели НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ рискуют не досчитаться значительной части потенциальных сборов. Больше того, ожидается, что фильм о приключениях агента 007 станет не единственным релизом, отложенным из-за коронавируса. Возможно, подобная судьба может ожидать и другие знаковые премьеры весны − например, фильмы МУЛАН и ЧЕРНАЯ ВДОВА.

Из-за коронавируса отменено еще одно важное для индустрии мероприятие − телерынок MIPTV в Каннах. Он должен был пройти с 30 марта по 2 апреля. Переносить MIPTV организаторы не стали, сразу отметив, что теперь рынок состоится только через год − с 12 по 15 апреля 2021-го. Запланированный вместе с MIPTV фестиваль сериалов Canneseries, в конкурс которого попал российский сериал «257 причин, чтобы жить», перенесен на осень. Его проведут с 9 по 14 октября 2020 года, перед телерынком MIPCOM, который должен пройти с 15 по 18 октября соответственно.

В связи с настоятельной рекомендацией французских властей об отмене массовых мероприятий, открытым остается вопрос о проведении Каннского кинофестиваля. Впрочем, пока говорить о нем преждевременно.

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04.03.2020 Автор: Артур Чачелов