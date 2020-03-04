Киноиндустрия может потерять $5 млрд из-за коронавируса

Коронавирус начинает оказывать все более заметное губительное воздействие на мировой кинобизнес. Кинотеатры в Китае закрыты уже несколько недель, но теперь он пришел и Южную Корею, Италию и даже Японию, на третий по величине кинорынок в мире. Некоторые аналитики полагают, что COVID-19 в обозримом будущем может привести к ущербу в размере $5 млрд из-за снижения кассовых сборов и сокращения кинопроизводства. И эта сумма будет расти, если на других рынках, в том числе в США, где на сегодняшний день зарегистрировано 100 подтвержденных случаев заболевания и шесть смертельных исходов, ситуация будет ухудшаться.

В Китае, второму по величине рынку в мире по кассовым сборам мораторий на премьеры сильно отразился на доходах как голливудских, так и местных студий. В прошлом году в период традиционного Китайского Нового года кассовые сборы в местных кинотеатрах, согласно данным компании Artisan Gateway, составили $1,75 млрд. В этом году в период с 24 января по 23 февраля местные сборы составили плачевные $4,2 млн. Аналитики подсчитали, что потери китайского рынка к концу февраля могут составить не менее $2 млрд. Восстановления посещаемости на прежний уровень придется ждать, по меньше мере, нескольких недель, а то и месяцев.

Чем дольше остаются закрытыми китайские кинотеатры, тем больше накапливается фильмов, которые ждут своего выхода на рынок. И пока непонятно, смогут ли так много крупных голливудских проектов безболезненно разместится в расписании, когда кинотеатры наконец откроются. Уже сейчас своего старта ждут семейные фильмы УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТА и СОНИК В КИНО и фильмы-участники «оскаровского» пула КРОЛИК ДЖОДЖО, БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ, 1917 и МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ. А впереди ведь еще премьеры новых частей таких суперфраншиз как ЧЕРНАЯ ВДОВА от Disney / Marvel от и ФОРСАЖ 9, сверхпопулярных в Китае.

В выходные кассовые сборы в Южной Корее, пятом по величине рынке в мире, упали на 80%. Лидером бокс-офиса стал фильм ужасов компаний Universal / Blumhouse ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, собравший на старте относительно скромные $1,1 млн. Как отметил один дистрибьютор в комментарии для THR: «Площадки были открыты, но могли бы и не работать, никакой разницы».

Выручка за февраль в Южной Корее упала почти на 70%. По данным KOBIS, национальной службы учета кассовых сборов, бокс-офис за прошлый месяц составил $52 млн при 7,3 млн посещений, в то время как в прошлом году за тот же период касса достигла $158 млн при 22,3 млн посещений. CGV, крупнейшая сеть кинотеатров Южной Кореи, закрыла все девять своих площадок в южном городе Тэгу, четвертом по величине городе страны, где было зарегистрировано почти две трети подтвержденных инфекций. Для театров за пределами Тэгу CGV сократила объем проводимых сеансов примерно на половину. Другие крупные сети, такие как Lotte Cinema и Megabox, также сокращают сеансы и работающий персонал, чтобы свести к минимуму личные контакты. При этом в CGV доложили, что каждое утро проверяют температуру всех сотрудников прямо на рабочем месте.

Вслед за закрытием кинотеатров в Корее также стали перенесить или откладывать на неопределенный срок релизы предстоящих фильмов. Например, была отложена премьера черно-белой версии ПАРАЗИТОВ Пон Чжун Хо, победивших на «Оскаре» в этом году. Представитель компании CJ Entertainment, дистрибьютора фильма, рассказал, что всем сотрудникам CJ было приказано работать из дома по крайней мере до пятницы. С учетом еще 476 случаев коронавируса, зарегистрированных в понедельник, общее число заболевших в стране пока достигло 4212. Таким образом, даже при самом благополучном сценарии развития событий кинотеатры в Корее наверняка будут пустовать еще в течение нескольких недель.

В других азиатских странах вроде Японии, где инфекция еще только начинает распрорастранятся (к понедельнику в стране было чуть более 275 подтвержденных случаев коронавируса и шесть смертей), страхи еще только начинают влиять на посещаемость кинотеатров. Официальные данные за последние выходные еще не опубликованы, но многие местные аналитики ожидают спада примерно на 10-15%. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в минувший четверг экстренно закрыл все школы до начала апреля, чтобы остановить распространение вируса. На специальном заседании в прошлую среду он призвал организаторов общественных мероприятий в течение ближайших двух недель «отменить, отложить или провести спортивные и культурные мероприятия по всей стране в меньшем масштабе, чем планировалось». В свете рекомендаций правительства японские киносети начали предлагать зрителям возвраты уже купленных билетов в случае, если они передумали посещать кинотеатры. Т

29 февраля вслед за парками в Шанхае и Гонконге закрылся Диснейленд в Токио. Парк откроется не раньше 15 марта. Ранее сообщалось, что от закрытия парков в Китае Disney понесет ущерб в текущем квартале в размере $280 млн.

После многочисленных подтвержденных случаев заболевания COVID-19 заметный отток зрителей наблюдается на Ближнем Востоке. Самый высокий уровень смертности от вируса за пределами Китая зафиксирован в Иране. В Кувейте (43 подтвержденных случая) посещаемость кинотеатров упала ниже 10%. В Объединенных Арабских Эмиратах (19 зарегистрированных случаев) подавляющая часть населения держатся подальше от всех торговых центров, где расположены практически все мультиплексы страны. Несмотря на то, что в Саудовской Аравии до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, страна предприняла беспрецедентные предупредительные меры, запретив паломникам за пять месяцев до начала хаджа въезжать в страну, в ходе которого миллионы мусульман стекаются со всех уголков мира в Мекку и Медину.

В Италии уже закрыта примерно половина кинотеатров страны, главным образом в наиболее богатой северной части − там зарегистрировано 1694 подтвержденных инфекции и 34 смертельных случая. В ответ на меры против короновируса выручка итальянских кинотеатров в последний уик-энд упала на 76% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Ведущий независимый демонстратор Vue International отметил, что закрыл 17 площадок на севере Италии по указанию итальянских властей.

Италия стала первой европейской страной, где короновирус вспыхнул в таких масштабах, но случаи заболевания теперь множатся по всей Европе — от соседних с Италией Франции, Германии и Швейцарии до далекой северной Дании, где исполнительный директор общественного телеканала TV2 получил положительный результат на вирус после возвращения с лыжного отдыха на севере Италии.

В Великобритании зарегистрировано пока всего 39 подтвержденных случаев короновируса, поэтому меры предосторожности еще не достигли высокого уровня. Пока в стране нет никаких признаков закрытия кинотеатров или остановки тех или иных съемок. Но как один из главных центров кино- и телепроизводства в мире, рано ли поздно Лондон столкнется с серьезными последствиями эпидемии. Вопрос только в том, когда.

В Голливуде все внимательно следят за сообщениями властей. Большинство мейджоров уже начали собирать совещательные группы, состоящие из сотрудников разных отделов компаний, чтобы дать общую оценку влияния эпидемии. Компании отменяют рабочие поездки своих сотрудников в Китай, Японию, Италию, Южную Корею и другие очаги короновируса.

Кардинальным образом перекраиваются планы по графику релизов в разных странах. Disney уже отложил китайскую премьеру своего крупного тентпола МУЛАН, хотя актерский состав 200-миллионного фильма полностью состоял из азиатских актеров. Аналогичным образом поступили MGM и Universal, отменившие в Поднебесной премьеру юбилейного фильма о Джеймсе Бонде НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ. Также Disney и Pixar перенесли в Южной Корее на апрель дату выхода мультфильма ВПЕРЕД. В рамках промо-компании фильма ДЖУДИ Рене Зеллвегер должна была посетить Японию в феврале, однако в итоге она давала интервью местным СМИ по скайпу. Также в Японию не приедет Сирша Ронан, которая должна была продвигать МАЛЕНЬКИХ ЖЕНЩИН.

Короновирус также повлиял на съемки нескольких блокбастеров. Отменен итальянский блок съемок МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА 7, которые должны были пройти в Венеции. Под большим вопросом оказался приезд в Италию съемочной группы остросюжетной комедии Netflix КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, в котором снимаются Дуэйн Джонсон, Галь Гадот и Райан Рейнольдс.

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04.03.2020 Автор: Никита Никитин