«Синема Парк» и «Формула кино» протестируют систему абонементов

«Синема Парк» и «Формула кино» запускают систему месячных абонементов. На сайте сети появилась информация о подобной услуге, которая предполагает два вида абонемента: стандартный и премиум. Стандартный абонемент даст зрителю возможность посещения любого количества фильмов в репертуаре кинотеатров объединенной сети, кроме VIP-залов и залов IMAX и 4DX. Премиум-абонемент включает и эти залы тоже. Кроме того, в качестве бонусов покупатель любого абонемента получает 10% скидку в кинобаре и 30 дней подписки на онлайн-кинотеатр Okko.

Стоимость абонементов варьируется: от 1090 до 1390 рублей за стандарт и от 1590 и 1790 рублей за премиум. Цены указаны для зрителей в Москве. Будет ли подобная программа распространяться на кинотеатры других городов и какова будет их стоимость в других городах, пока не известно. Неизвестной остается и дата запуска продукта.

В Rambler Group не дают комментариев по поводу программы, однако подтверждают, что проект находится в тестовом режиме. Сейчас компания оценивает уровень заинтересованности пользователей, собирая e-mail адреса тех, кто высказал желание купить абонемент.

Системы абонементов для похода в кино пока не очень популярны в России. Известен только один похожий сервис − «Киноголик», который пока доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга. «Киноголик» предлагает абонемент, схожий со стандартным абонементом «Синема Парка» и «Формулы кино», однако предполагает его использование практически в любом кинотеатре города. Единственным ограничением этой системы является то, что с помощью этого абонемента нельзя смотреть кино в формате 3D, а также в VIP-залах и залах IMAX.

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15.01.2019 Автор: Артур Чачелов