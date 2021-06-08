Объявлены участники Форума CSTB.Telecom & Media 2021

Помимо экспозиции от ведущих компаний телеком- и медиаиндустрии, посетителей ждет традиционно насыщенная многопотоковая трехдневная деловая программа, посвященная как общему обзору тенденций индустрии, так и особенностям производства и доставки контента.
Откроет первый день пленарная сессия Российской Недели Высоких Технологий, в рамках которой также проходит и выставка-форум CSTB.Telecom & Media 2021 — «Цифровая трансформация медиаотрасли. Промежуточные итоги». Сессия пройдет при поддержке Медиа Коммуникационного Союза и под модераторством Ксении Болецкой, директора по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов компании «Яндекс». Участники сессии:
В рамках сессии участники обсудят стратегии операторов и медиахолдингов в новой цифровой реальности, единую систему медиаизмерений как инструмент прозрачности и независимого аудита российской ТВ и Интернет-аудитории, меры поддержки российских аудиовизуальных сервисов для эффективного развития отечественной медиаиндустрии, дополнительные меры по противодействию распространению пиратского контента в Интернете и продвижение и популяризация российского аудиовизуального контента за рубежом.
В ходе сессии «ОТТ и видеосервисы» участникам предстоит обсудить возможность жизни вне экосистем, последствия локализации Netflix, возможность сохранения роста отрасли онлайн-кинотеатров после пандемии, прокат контента в видеохостингах и влияние YouTube и TikTok на традиционные медиа. Среди участников:
Технологическую сторону поднимут в ходе сессии «Форматы сверхвысокой четкости в эпоху 5G», которая пройдет под модераторством Александра Черняева, ведущего менеджера Huawei. Среди тем, которые предстоит обсудить участникам: изменение профиля абонентского телесмотрения в период пандемии и повышенные требования к качеству просматриваемого контента на больших экранах; контент UHD/HDR как один из методов борьбы за лояльность абонента в условиях усиления конкурентной борьбы на видеорынке России; новые форматы телесмотрения (VR/AR) и появление новых видеосервисов на сетях 5G; технологии 5G UHD в спортивном и развлекательном онлайн - вещании; и создание Партнерской Экосистемы UHD в рамках международного Альянса UHD.
Участие в сессии примут:
С подробной программой следующих дней и информацией об участниках выставки-форума можно ознакомиться на сайте cstb.ru
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08.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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