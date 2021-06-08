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Объявлены участники Форума CSTB.Telecom & Media 2021

Мероприятие стартует 15 июня в московском Экспоцентре

Помимо экспозиции от ведущих компаний телеком- и медиаиндустрии, посетителей ждет традиционно насыщенная многопотоковая трехдневная деловая программа, посвященная как общему обзору тенденций индустрии, так и особенностям производства и доставки контента.

Откроет первый день пленарная сессия Российской Недели Высоких Технологий, в рамках которой также проходит и выставка-форум CSTB.Telecom & Media 2021 — «Цифровая трансформация медиаотрасли. Промежуточные итоги». Сессия пройдет при поддержке Медиа Коммуникационного Союза и под модераторством Ксении Болецкой, директора по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов компании «Яндекс». Участники сессии:

  • Бэлла Черкесова, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
  • Вадим Субботин, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);
  • Андрей Кузяев, АО «Эр-Телеком Холдинг»;
  • Дмитрий Уфаев, «Газпром-медиа Холдинг»;
  • Андрей Жигулев, «Национальная Медиа Группа»;
  • Игорь Мишин, ООО «МТС Медиа»;
  • Николай Орлов, Триколор.

В рамках сессии участники обсудят стратегии операторов и медиахолдингов в новой цифровой реальности, единую систему медиаизмерений как инструмент прозрачности и независимого аудита российской ТВ и Интернет-аудитории, меры поддержки российских аудиовизуальных сервисов для эффективного развития отечественной медиаиндустрии, дополнительные меры по противодействию распространению пиратского контента в Интернете и продвижение и популяризация российского аудиовизуального контента за рубежом.

В ходе сессии «ОТТ и видеосервисы» участникам предстоит обсудить возможность жизни вне экосистем, последствия локализации Netflix, возможность сохранения роста отрасли онлайн-кинотеатров после пандемии, прокат контента в видеохостингах и влияние YouTube и TikTok на традиционные медиа. Среди участников:

  • модераторы Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов, «Яндекс» и Андрей Громковский, вице-президент UFC по России и СНГ, глава UFC Russia;
  • Иван Гродецкий, Premier;
  • Антон Володькин, Wink;
  • Максим Евдокимов, Okko;
  • Юлия Миндубаева, Start;
  • Юрий Смагаринский, «Иви.ру»;
  • Алексей Иванов, «МТС Медиа»;
  • Олег Березин, Ассоциация владельцев кинотеатров;
  • Дмитрий Колесов, J’son &amp; Partners;
  • Григорий Кузин, «Медиалогистика».

Технологическую сторону поднимут в ходе сессии «Форматы сверхвысокой четкости в эпоху 5G», которая пройдет под модераторством Александра Черняева, ведущего менеджера Huawei. Среди тем, которые предстоит обсудить участникам: изменение профиля абонентского телесмотрения в период пандемии и повышенные требования к качеству просматриваемого контента на больших экранах; контент UHD/HDR как один из методов борьбы за лояльность абонента в условиях усиления конкурентной борьбы на видеорынке России; новые форматы телесмотрения (VR/AR) и появление новых видеосервисов на сетях 5G; технологии 5G UHD в спортивном и развлекательном онлайн - вещании; и создание Партнерской Экосистемы UHD в рамках международного Альянса UHD.

Участие в сессии примут:

  • Григорий Лавров, «Медиа Альянс»;
  • Сергей Кожевников, АО «Эр-Телеком Холдинг»;
  • Юрий Резвяков, Триколор;
  • Григорий Кузин, «Медиалогистика»;
  • Андрей Клименко, Teleport Media (Bitmovin);
  • Вачаган Саядян, канал RTVI.

С подробной программой следующих дней и информацией об участниках выставки-форума можно ознакомиться на сайте cstb.ru

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08.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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