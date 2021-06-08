Объявлены участники Форума CSTB.Telecom & Media 2021

Помимо экспозиции от ведущих компаний телеком- и медиаиндустрии, посетителей ждет традиционно насыщенная многопотоковая трехдневная деловая программа, посвященная как общему обзору тенденций индустрии, так и особенностям производства и доставки контента.

Откроет первый день пленарная сессия Российской Недели Высоких Технологий, в рамках которой также проходит и выставка-форум CSTB.Telecom & Media 2021 — «Цифровая трансформация медиаотрасли. Промежуточные итоги». Сессия пройдет при поддержке Медиа Коммуникационного Союза и под модераторством Ксении Болецкой, директора по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов компании «Яндекс». Участники сессии:

Бэлла Черкесова, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

Вадим Субботин, заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор);

Андрей Кузяев, АО «Эр-Телеком Холдинг»;

Дмитрий Уфаев, «Газпром-медиа Холдинг»;

Андрей Жигулев, «Национальная Медиа Группа»;

Игорь Мишин, ООО «МТС Медиа»;

Николай Орлов, Триколор.

В рамках сессии участники обсудят стратегии операторов и медиахолдингов в новой цифровой реальности, единую систему медиаизмерений как инструмент прозрачности и независимого аудита российской ТВ и Интернет-аудитории, меры поддержки российских аудиовизуальных сервисов для эффективного развития отечественной медиаиндустрии, дополнительные меры по противодействию распространению пиратского контента в Интернете и продвижение и популяризация российского аудиовизуального контента за рубежом.

В ходе сессии «ОТТ и видеосервисы» участникам предстоит обсудить возможность жизни вне экосистем, последствия локализации Netflix, возможность сохранения роста отрасли онлайн-кинотеатров после пандемии, прокат контента в видеохостингах и влияние YouTube и TikTok на традиционные медиа. Среди участников:

модераторы Ксения Болецкая, директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов, «Яндекс» и Андрей Громковский, вице-президент UFC по России и СНГ, глава UFC Russia;

Иван Гродецкий, Premier;

Антон Володькин, Wink;

Максим Евдокимов, Okko;

Юлия Миндубаева, Start;

Юрий Смагаринский, «Иви.ру»;

Алексей Иванов, «МТС Медиа»;

Олег Березин, Ассоциация владельцев кинотеатров;

Дмитрий Колесов, J’son & Partners;

Григорий Кузин, «Медиалогистика».

Технологическую сторону поднимут в ходе сессии «Форматы сверхвысокой четкости в эпоху 5G», которая пройдет под модераторством Александра Черняева, ведущего менеджера Huawei. Среди тем, которые предстоит обсудить участникам: изменение профиля абонентского телесмотрения в период пандемии и повышенные требования к качеству просматриваемого контента на больших экранах; контент UHD/HDR как один из методов борьбы за лояльность абонента в условиях усиления конкурентной борьбы на видеорынке России; новые форматы телесмотрения (VR/AR) и появление новых видеосервисов на сетях 5G; технологии 5G UHD в спортивном и развлекательном онлайн - вещании; и создание Партнерской Экосистемы UHD в рамках международного Альянса UHD.

Участие в сессии примут:

Григорий Лавров, «Медиа Альянс»;

Сергей Кожевников, АО «Эр-Телеком Холдинг»;

Юрий Резвяков, Триколор;

Григорий Кузин, «Медиалогистика»;

Андрей Клименко, Teleport Media (Bitmovin);

Вачаган Саядян, канал RTVI.

С подробной программой следующих дней и информацией об участниках выставки-форума можно ознакомиться на сайте cstb.ru

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08.06.2021 Автор: Виолетта Палий