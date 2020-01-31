Французская Cyber Group Studios инвестирует в проект «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» и один из крупнейших французских продюсеров и дистрибьюторов анимационного контента Cyber Group Studios подписали договор, согласно которому европейская компания выступит соинвестором мультсериала «Оранжевая корова» и станет его сопродюсером. Об этом сообщает пресс-служба российской студии.

«Оранжевая корова» − веселые и поучительные истории из жизни одной дружной семьи коров, где подрастают маленькие брат и сестра Бо и Зо. Красочный музыкальный сериал для дошкольников рассказывает о ценности дружбы, семьи и чуткого отношения к окружающим людям.

Cyber Group Studios − французская независимая компания, занимающаяся разработкой, производством и распространением собственных и сторонних аудиовизуальных производств и брендов. Студия фокусируется на 3D CGI и 2D-анимационном производстве телесериалов и фильмов для всей семьи. В то же время компания нацелена на сотрудничество с другими успешными производителями и продюсерами. В данном случае, инвестиции французов будут направлены на создание второго сезона «Оранжевой коровы», в котором планируется 26 серий. Первый сезон проекта сейчас завершается в эфире телеканала «Карусель». Сопродюсером и партнером проекта уже выступает компания ПКВС (Первый Канал Всемирная сеть).

«По условиям сделки Cyber Group Studios также выступит сопродюсером второго сезона проекта и станет его дистрибьютором во всех странах мира за исключением России, − рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. − Взаимодействие в таком тесном режиме с зарекомендовавшим себя международным продюсером и дистрибьютером означает также приобретение «Союзмультфильмом» опыта создания проектов, популярных не только в России, но и на мировом рынке».

Машковцев также отметил, что «Союзмультфильм» намерен и дальше реализовывать формат копродукции как один из наиболее эффективных способов сотрудничества.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

31.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Союзмультфильм