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АВК призвала кинотеатры подписать декларацию о добросовестной конкуренции

Она должна помочь игрокам рынка в борьбе за существование в условиях кризиса

Ассоциация владльцев кинотеатров (АВК) опубликовала «Декларацию принципов добросовестной конкуренции в сфере публичной демонстрации фильмов» и призывает участников рынка ее подписать. Документ устанавливает правила, которые должны помочь кинопоказчикам облегчить прохождение кризисного периода полной остановки работы отрасли. 

АВК призывает игроков рынка не использовать сложившуюся на рынке ситуацию в целях недобросовестной конкуренции, в частности, не рассматривать предложений собственников или управляющих компаний ТРЦ по замене действующего оператора кинотеатра, за исключением случаев, когда замена происходит из-за наличия документально подтвержденной более, чем полугодовой задолженности оператора кинотеатра по арендным и иным обязательным платежам на дату 1 марта 2020 года. Кинотеатрам также предлагается информировать действующего оператора кинотеатра в случае, если имеется предложение собственника или управляющей компании ТРЦ по смене оператора. Такие предложения должны расматриваться только с согласия действующего оператора. Кроме того, АВК предлагает подписантам не переманиванию к себе сотрудников управленческого состава других кинотеатров и информировать руководство другого кинотеатра в случае, если инициатива о приеме на работу исходит от действующего сотрудника.

В Декларации АВК также содержится пункт отказа от демпинга цен на услуги кинотеатра в пределах населенного пункта и прилегающих к нему пригородов, в том числе через различные маркетинговые стимулирующие акции на вечерние и дневные сеансы в период с четверга по воскресенье, а также в праздничные и выходные дни.

«Не отрицая принципов и методов добросовестной конкуренции, мы обязуемся разрешать все возникающие конфликты и спорные ситуации путем переговоров, при этом обязуемся не уклоняться от ведения таких переговоров, − говорится в Декларации АВК. − Мы убеждены, что восстановление и развитие бизнеса кинотеатров на рынке возможно только совместными действиями операторов кинотеатров, дистрибьюторов фильмов, собственников и управляющих ТРЦ, основанными на принципах сотрудничества и добросовестной конкуренции».

Декларацию уже подписали киносети «Пять звезд», Mori Cinema, «Синема Стар», «Мираж Синема», Объединенная киносеть («Кино Okko», «Синема Парк» и «Формула кино»), «Синема 5», «Облака», «Чарли», «Колибри»,«Люмен», Prada 3D и часть независимых кинотеатров.   

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14.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ассоциация владельцев кинотеатров

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