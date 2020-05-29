Продюсеры фильма «Дед Мороз: Битва магов» делят сборы в суде

Кинокомпания «Ангел» продюсера Льва Карасева подала иск к кинокомпаниям Enjoy Movies и Renovatio Entertainment. Они вместе снимали новогоднюю сказку ДЕД МОРОЗ: БИТВА МАГОВ, вышедшую в прокат в декабре 2016 года. «Ангел» требует от партнеров 50 млн рублей − треть кассовых сборов картины, сообщает «Коммерсантъ». Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск 22 июня.

Лев Карасев рассказал журналистам, что проект создавался по договору товарищества. На него кинокомпания «Ангел» взяла субсидию Фонда кино − 60 млн рублей невозвратных средств и 60 млн рублей возвратных. А вот доходов от реализации проекта она не получила и теперь вынуждена возвращать деньги в Фонд кино из своих средств. Карасев считает, что Enjoy Movies должна ему денег за производство фильма.

В Enjoy Movies утверждают, что не могут выплатить долю от реализации прав, так как не могут ее рассчитать. «У нас до сих пор не подписан основополагающий акт о завершении производства, который требуется договором товарищества, − цитирует «Коммерсантъ» слова гендиректора Enjoy Movies Ангелины Павличенко. − В нем товарищи определяют финальную стоимость производства и суммы, которые каждый вложил». По ее словам, затраты несли все продюсеры. Расходные документы для расчета долей дохода от фильма «Ангел» не предоставил. Рассчитать долю не получается еще и из-за того, что реальный бюджет картины оказался выше, чем предполагалось, но эти цифры партнеры официально не утвердили.

В 2018 году Лев Карасев пытался оспорить существовавший договор и обвинял партнеров в увеличении бюджета фильма до 319 млн рублей, согласия на которое он якобы не давал, а также в подделке подписей. По данным ЕАИС, заявленный бюджет фильма − 202 млн рублей. По данным БК, кассовые сборы картины в России и СНГ составляют 157,1 млн рублей.

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29.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ