Топ-менеджеры Disney сокращают себе зарплату

Боб Айгер отказался от годовой зарплаты, а Боб Чапек, в прошлом месяце сменивший Айгера на посту генерального директора компании, начнет получать только половину жалования. Об этом сообщает Variety. Сокращения ожидают и прочих руководителей. Данные меры в Disney предпринимают, чтобы справиться с негативными последствиями коронавируса. До этого аналогичные действия предприняли руководители других корпораций − Boeing, Marriott International и других.

Сокращения выплат затронут весь топ-менеджемент, начиная с 5 апреля. «Простому» вице-президенту светит уменьшение оклада на 20%, старший вице-президент (senior vice-president) недостичитается 25%, а сокращения для исполнительных вице-президентов начинаются с 30%. При этом в компании пообещали по меньшей мере до 18 апреля продолжать выплачивать почасовую зарплату сотрудникам тематических парков, которые по-прежнему остаются закрытыми.

Напомним, что некоторое время назад топ-менеджемент Disney подвергался критике из-за неадекватно высоких бонусов. Например, компенсация Айгера за прошлый год достигла в общей сложности $48 млн. В свою очередь, Боб Чапек после вступления в должность генерального директора должен был получить $2,5 млн зарплаты плюс до $22,5 млн различных бонусов.

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31.03.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety