Disney опять перенес релиз фильма «Мулан» в российском прокате

Многострадальный фэнтези-фильм МУЛАН студии Disney снова меняет дату выхода в России. Российское прокатное подразделение компании сообщило о решении перенести выход картины на 10 сентября, то есть на неделю позже, чем было заявлено до этого. Таким образом, ленту выводят из-под прямого столкновения на уикенде с лентой Кристофера Нолана ДОВОД, которая выходит в прокат 3 сентября. Кроме того, ожидается, что ко второму уикенду сентября в России будет открыто подавляющее большинство кинотеатров во всех важных для сборов регионах.

Сражаться с ДОВОДОМ за зрителя и сеансы в кинотеатрах будет другой проект, прокатываемый в России Disney Studios. Это хоррор-триллер НОВЫЕ МУТАНТЫ, который снова сменил дату выхода и встал на уикенд 3 сентября 2020 года.

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19.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Disney Studios