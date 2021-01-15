У фильма «Майор Гром: Чумной доктор» изменилась дата выхода

Прокатчик «Дисней Студиос» внес изменения в график своих релизов. В частности, новые даты выпуска появились у двух отечественных проектов компании − будущего блокбастера МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР и комедии с Дмитрием Нагиевым СПАСИТЕ КОЛЮ!.

МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР выйдет в прокат 1 апреля 2021 года. Проект является экранизацией популярных комиксов издательства Bubble. По сюжету картины, майор полиции Игорь Гром, известный всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримым отношением к нарушителям закона всех мастей, сталкивается с неожиданным противником − человеком в маске Чумного Доктора. Заявив, что город «болен чумой беззакония», тот принимается за «лечение», убивая преступников, которые смогли уйти от наказания при помощи денег и связей.

Режиссером картины стал постановщик первого ЛЬДА Олег Трофим. Главную роль исполнил Тихон Жизневский. Лента снята при поддержке онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD».

Новая дата выпуска комедии СПАСИТЕ КОЛЮ! − 18 февраля 2021 года. Главная роль в картине у Дмитрия Нагиева, который играет непримиримого военкома, который всеми доступными средствами отшивает ухажеров своей взрослой дочери. Один за другим они уезжают проходить армейскую службу по призыву в самые дальние уголки России. И хотя Маша искренне любит своего упрямого папу, окончательное столкновение характеров

неизбежно. И так получается, что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома…

Ленту сняла кинокомпания «Мотор фильм студия» при поддержке Фонда Кино РФ и онлайн-кинотеатра IVI. В проекте также заняты Нонна Гришаева, Галина Польских, Владимир Сычёв, Юлия Франц и другие.

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15.01.2021 Автор: Артур Чачелов