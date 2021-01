Disney переносит свои релизы

Вслед за значительными изменениям в графике релизов Universal, Sony и MGM отметилась серией переносов и Disney. Студия перенесла комедийный экшн KING'S MAN: НАЧАЛО с 12 марта на 20 августа 2021 года. Полнометражная версия популярного анимационного сериала BOB'S BURGER пока вообще выбыла из графика релизов. Еще один мультфильм RON'S GONE WRONG переехал с апреля на 22 октября. Хоррор THE NIGHT HOUSE теперь должен появиться на экранах 16 июля, а биографическая драма THE EYES OF TAMMY FAYE запланирована к выходу на 24 сентября 2021 года. Продюсерский проект Гильермо дель Торо ANTLERS должен увидеть свет 29 октября, а режиссерская работа маэстро NIGHTMARE ALLEY - 3 декабря 2021 года.

Очевидно, что масштабные переносы недели указывают, что как минимум до начала сезона блокбастеров ожидать начала восстановления американского кинопроката не стоит. Теперь ключевым маркером дальнейшего развития событий станет дата релиза кинокомикса Marvel ЧЕРНАЯ ВДОВА. Его уход с 7 мая может вызвать очередную порцию глобальных изменений графика релизов. Российский же прокат, судя по всему постепенно будет возвращаться к состоянию осени 2020 года, когда основное число релизов будут составлять отечественные и независимые зарубежные картины, иногда разбавляемые жанровой или выходящей параллельно на стриминге студийной продукцией.

23.01.2021 Автор: БК

Источник: The Hollywood Reporter