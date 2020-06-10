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Российский Disney определился с графиком кинорелизов до конца года

В основном в нем проекты 20th Century Studios

Прокатное предприятие «Дисней Студиос» (WDS) впервые с марта обновило график выпуска своих проектов в российский прокат. Компания прислала график с июля по декабрь 2020 года. В основном в нем проекты 20th Century Studios, однако на своих на мировых датах также заявлены ближайшие проекты MARVEL и Pixar. Посткарантинный прокат для компании откроется с выпуска 23 июля 2020 фильма МУЛАН.

Без даты пока остался фильм Уэса Андерсона. ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ КАНЗАС ИВНИНГ САН» (The French Dispatch). Сообщается, что его выпустят осенью. В мире эта лента выходит 16 октября.

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10.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Disney Studios

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