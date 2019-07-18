Названо имя нового руководителя Disney в России и СНГ

Пресс-служба Disney объявила имя человека, который станет руководителем офиса в России и СНГ вместо Марины Жигаловой-Озкан. Это экс-глава офиса Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока Кахабер Абашидзе. Он будет совмещать должности руководителя в России и СНГ, а также в странах Центральной и Восточной Европы.

«Я счастлив возглавить такую профессиональную команду в момент, когда компания вступает в столь яркую эру, − говорит Абашидзе. − Я с нетерпением жду возможности снова вернуться в Москву, не только чтобы продолжить развитие бизнеса и укрепить стратегическое направление direct to consumer, но также чтобы возобновить отношения с бизнес-партнерами, которые были налажены в период моей предыдущей работы в регионе».

С 1996 года Кахабер Абашидзе работал в России в компаниях Turner и Fox. В Disney он пришел в 2008 году, занимал должность вице-президента по дистрибуции телеканалов в Италии, Испании, Португалии, странах Центральной и Восточной Европы, Африки и на развивающихся рынках. С 2014 по 2019 годы Абашидзе возглавлял офис компании Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока, где отвечал за разные направления, в том числе и медиадистрибуцию.

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18.07.2019 Автор: Артур Чачелов