Крупнейшие дистрибьюторы объединились в Ассоциацию

Одним из первых мероприятий Международного форума и выставки «Кино Экспо» стала пресс-конференция, посвященная рождению Ассоциации кинодистрибьюторов. Учреждение объединения находится в формальной стадии – документы уже приняты Министерством юстиции, а значит, до утрясения всех официальных вопросов осталось совсем немного. О причинах создания новой организации, ее целях и задачах рассказали шесть представителей компаний-учредителей Ассоциации – Вадим Смирнов («Двадцатый Век Фокс СНГ»), Павел Степанов («Централ Партнершип»), Сергей Сельянов («Наше кино»), Антон Сиренко (Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing), Вадим Иванов (Universal Pictures) и Алексей Рязанцев («Каро Премьер»).

Вадим Смирнов охарактеризовал Ассоциацию как «некоммерческое отраслевое профессиональное объединение, клуб по интересам». В своей речи он обозначил первую цель, которую ставят перед собой инициаторы создания Ассоциации – сделать отрасль более цивилизованной, наладив диалог между дистрибьюторами. Ассоциация будет вести борьбу в том числе и за местный продукт.

Павел Степанов добавил, что в интересы дистрибьюторов входит все, что отвечает требованиям рынка и, что крайне важно, зрителя. Поэтому необходимо организовать коммуникацию со всеми участниками кинорынка, в том числе с государством в лице Минкульта и других органов. Генеральный директор компании «Централ Партнершип» заверил, что создание организации – осознанное решение, принятое «не на всякий случай».

Говоря о других игроках рынка, Сергей Сельянов подчеркнул, для того чтобы система стала максимально цивилизованной, необходимо существование сильных Гильдий и Ассоциаций, объединяющих игроков по профессиональному принципу. Такие организации могут отвечать за дисциплинированность своих членов, с ними можно строить диалог. Объединить физических лиц сложнее, чем крупные компании, поэтому пока процесс начался именно с последних – уже существует Ассоциация продюсеров кино и телевидения, в процессе создание Объединения владельцев кинотеатров и Ассоциации кинодистрибьюторов.

Антон Сиренко рассказал о еще одной задаче Ассоциации – сформировать максимально благоприятные условия для роста и развития рынка кинотеатрального показа и отрасли в целом. Генеральный директор WDSSPR напомнил, что рынок невелик и слаб. Потребительское отношение к нему недопустимо и разрушительно, необходимо создавать ему тепличные условия, поддерживать и устанавливать четкие правила игры. «Тонкая грань между развивающимся и стагнирующим рынками – в привычках и удобстве нашего зрителя. Совершенно точно нужно создать те самые условия, которые эту привычку могут закрепить на поколения вперед, чтобы у нас был тот рынок, который мы так конкурентно отстаиваем», – напомнил Сиренко.

Вадим Иванов познакомил зрителей с исполнительным директором новой организации – им стала Нина Лепченко. «Ассоциация – не закрытый клуб, – отметил генеральный директор Universal Pictures. – Она открыта для новых членов». В своем выступлении Вадим Иванов вновь вернулся к цели поддержания роста и цивилизованности отношений в индустрии, которую назвал приоритетной. Он подчеркнул, что среди трех основных ветвей – производства, дистрибуции и кинопоказа – именно дистрибуция находится в центре, а дистрибьюторы, как никто другой, осведомлены о проблемах и чаяниях всех участников рынка.

Алексей Рязанцев говорил о том, что создание Ассоциации своевременно, ведь рынок не должен быть неуправляемым. «От нас будут зависеть попытки выстраивания отношений, – уверен генеральный директор «Каро Премьер». – Не могу сказать, насколько мы будем успешны. Но, объективно говоря, попробовать это надо и следует – для меня здесь вопроса не возникает».

Гости пресс-конференции не смогли оставить спикеров без острых вопросов. Представителей дистрибьюторов спросили о законе «пяти миллионов». Продюсер Сергей Сельянов ответил, что в существующей редакции он не нужен. Он обратил внимание слушателей на то, что в данный момент законопроект доступен для обсуждения на официальном портале. Вадим Иванов также согласился, что в текущей версии не видно ни одной стороны, которая выиграла бы от принятия закона, в долгосрочной перспективе сулящего ощутимое падение посещаемости и уменьшение разнообразия репертуара. Павел Степанов вновь вернулся к тезису о том, что в первую очередь следует учитывать интересы зрителя и не допускать его ухода из кинотеатров. Он добавил, что кинопрокат, несмотря на все разговоры о силе Интернета, все еще остается самым значимым рынком монетизации контента, поэтому его следует поддерживать.

Сидевшая в зале букер Ольга Фитенко взяла слово и призналась, что, как и все присутствующие, рада созданию организации. Она попросила дистрибьюторов заранее принимать решения о датах релизов и договариваться друг с другом о подклейке трейлеров, а также напомнила, что букеры кинопрокатных компаний и кинотеатров находятся по одну сторону баррикад, а значит, должны слышать друг друга и обходиться без давления. Последний пункт тут же спровоцировал обсуждение – так что, можно считать, что диалог пошел.

18.09.2017 Автор: Анна Багрова