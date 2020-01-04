Минкультуры назвало долю российского кино в 2019 году

Доля российских фильмов в кинотеатрах страны в 2019 году составила 23% от совокупного числа проданных билетов. Об этом сообщает Министерство культуры. Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката. Показатели отечественного кино хоть уступили рекордным значениям 2018 года. В ведомстве это связывают с выходом в прокат целого ряда ожидаемых голливудских фильмов: ремейков классической анимации от Disney, четырех фильмов киновселенной MARVEL, продолжений суперпопулярных франшиз, неожиданных кассовых хитов вроде фильмов ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ и ДЖОКЕР.

«Действительно, невероятно сильные и такие разные американские картины в прокате 2019 года составили серьезную конкуренцию российским фильмам, – сказала глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова. − И не только российским. Американские блокбастеры просто напалмом жгли европейский национальный кинематограф, рвали кассу в Китае, тем важнее и радостнее для нас то, что доля российского кино у нас в стране не опустилась ниже 23%».

«Количество экранного времени ресурс ограниченный, а уикендов в году только пятьдесят два, – отметил исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. − Еще пять лет назад наш кинематограф просто бы снесло таким потоком мощнейших голливудских релизов, а в 2019 году мы лишь немного просели и то сохранив ряд картин и перенеся их выход в прокат на 2020 год».

Крупнейшим российским фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова Т-34, собравшая в прокате 2,3 млрд рублей. Фильм посмотрели 8,8 млн зрителей. Два фильма по мотивам комедийного сериала «Полицейский с Рублевки» привлекли в 2019 году в общей сложности 6,6 млн зрителей и 1,7 млрд рублей. Среди других российских релизов 2019 года значительный вклад в показатели отечественного кино также внесли проеты ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2, МИЛЛИАРД, ТЕКСТ и другие фильмы.

Совокупный объем российского кинорынка, по данным Минкультуры, в 2019 году достиг рекордных значений. В кинотеатрах страны было продано почти 220 млн билетов (219,3 млн билетов, 55,4 млрд рублей кассовых сборов).

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04.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ