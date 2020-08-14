Российские кинотеатры столкнулись с особыми условиями проката «Довода»

Прокатная компания «Каро Премьер» предложила кинотеатрам, желающим показывать фильм ДОВОД Кристофера Нолана, пересмотреть условия распределения доходов от фильма. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Российский дистрибьютор фильма Warner Bros. хочет оставлять площадкам 45% кассы фильма, а себе забирать 55%. В подавляющем большинстве случаев кинотеатры и крупные прокатчики в России договариваются о распределении сборов по принципу 50 на 50.

В «Каро Премьер» информацию не отрицают и ссылаются на то, что особые условия на ДОВОД распространяются на кинотеатры всего мира. Это решение студии Warner Bros., которая сильно рискует сгенерировать убытки, выпуская картину с бюджетом $200 млн в кинопрокат сейчас, когда значительная часть рынков не работает в полную силу. Однако российские киносети с новыми условиями не согласны. Лидер рынка − Объединенная киносеть («Синема Парка», «Формулы кино» и «Кино Окко») − пока не расписал ДОВОД в своих кинотеатрах, категорически отказываясь работать по новым условиям. Руководитель третьей по числу залов сети «Киномакс» Дмитрий Нартов рассказал «Коммерсанту», что встречи с дистрибьютором по поводу данной картины еще не было, но менять привычные условия распределения дохода с прокатчиком компания не хочет.

Многие российские кинотеатры все же приняли условия «Каро Премьер», посчитав, что 5% это не повод лишаться потенциального хита. Однако в Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) предупреждают, что происходящее − опасный прецедент и обращают внимание, что изменение статуса кво в вопросах распределения доходов несправедлило. Председатель АВК Олег Березин отметил, что кинотеатры сейчас в существенно худшем положении, чем студии, у которых благодаря онлайн-видеосервисам и VOD есть возможность подстраховки экономики своих релизов.

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14.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Коммерсантъ»