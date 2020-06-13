«Довод» Кристофера Нолана не выйдет в США на заявленном уикенде

Фантастический экшн студиии Warner Bros. ДОВОД все-таки переехал на новую дату. Лента, ранее заявленная на 17 июля, перебралась на 31 июля. Проект считался ключевым звеном в деле возвращения кинотеатров к привычной жизни − первым многобюджетным мэйджорским студийным релизом, способным эффективно перезапустить кинопрокат в США и во всем мире. Теперь таковым становится лента Disney МУЛАН, намеченная к выпуску 24 июля (в России − 23 июля). Вместо ДОВОДА на уикенде 17 июля Warner выпустит в повторный прокат одну из самых успешных лент Кристофера Нолана НАЧАЛО.

Перенос ДОВОДА повлек за собой изменения в графике американских релизов. Так, триллер с Расселом Кроу НЕИСТОВЫЙ, заявленный ранее на 1 июля, перебрался на 10 июля. STX, заявлявшая на 31 июля фильм-катастрофу ГРЕНЛАНДИЯ, в срочном порядке перенесла проект на 14 августа.

Помимо ДОВОДА Warner Bros. передвинула еще несколько знаковых проектов. ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 ушла с 14 августа на 2 октября 2021 года. Напомним, в прошлом году на первом уикенде октября выходил суперуспешный ДЖОКЕР. Студия усмотрела в этом хороший знак. Приход ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ на дату стал поводом для Universal перенести релиз пост-апокалиптического триллера с Томом Хэнксом BIOS от продюсеров Стивена Спилберга и Роберта Земекиса оттуда на 16 апреля 2021 года.

На 21 мая 2021 года встал экшн ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА. Ранее на этой дате стояла МАТРИЦА 4, однако ее перебросили аж на 1 апреля 2022 года. На 4 июля 2021 года встал хоррор без названия от New Line Cinema.

Не остался без новостей и Disney. Студия ничего не переносила, зато объявила, что анимационный проект АЙВАН, ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ не выйдет в кинотеатральный прокат, ограничившись релизом на сервисе Disney+. Это случится уже 21 августа.

Российские дистрибьюторы вышеназванных проектов пока не отреагировали на изменения графика релизов в США. Какими будут даты выпуска всех этих фильмов в России, пока неизвестно.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

13.06.2020 Автор: Артур Чачелов