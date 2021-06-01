Госдума заставит ИТ-гигантов открыть филиалы в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий иностранные ИТ-компании открыть в России свои филиалы, сообщает «Коммерсант». Под действие закона подпадают компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек. Ранее проект поддержало правительство.

В рамках проекта закона ИТ-компании обязаны создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Если компании не выполнят эти требования, им, в частности, могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные.

Под действие закона в случае принятия могут подпасть Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram и другие компании.

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01.06.2021 Автор: БК

Источник: Коммерсанть