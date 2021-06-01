Госдума приняла в первом чтении законопроект о едином измерителе онлайн-аудитории

Сегодня Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект о внедрении единого измерителя интернет-аудитории, сообщают РИА Новости. Законопроект предлагает применить для исследования объема аудитории в интернете зарекомендовавший себя механизм измерения аудитории телеканалов.

Теперь Роскомнадзор в срок до 1 августа 2021 года должен выбрать организацию, которая будет уполномочена на проведение подобных исследований. Владельцы информационных ресурсов, аудитория которых подлежит исследованию, в числе которых телеканалы в Интернете, сетевые издания, аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы и иные информационные ресурсы, должны будут обеспечить уполномоченной организации возможность проведения исследований. При этом перечень данных, необходимых для проведения анализа, и порядок их предоставления устанавливаются правительством РФ. Предполагается, что в отношении деятельности уполномоченной организации и той информациии, которую ей будут предоставлять владельцы интернет-ресусрсов, будет предусматриваться ряд ограничений, в частности, запрет на использование получаемых данных кроме как в целях проведения исследований объема аудитории.

По мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, внесшего законопроект на рассмотрение, актуальность принятия нового закона обусловлена общественной значимостью получаемых данных.

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01.06.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: РИА Новости