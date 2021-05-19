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В Госдуме хотят создать единую систему измерения аудитории Рунета

Депутат Горелкин выступил с новой инициативой

Широко известный различными громкими инициативами депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента очередной законопроект.  На этот раз законотворец озаботился созданием единой системы обязательных измерений аудитории в интернете, сообщают «Ведомости».

Законопроект предполагает формирование Роскомнадзором реестра ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию. Также Роскомнадзор в срок до 1 августа 2021 года должен будет выбрать организацию, которая займется измерением аудитории в интернете по аналогии с тем, как телеизмерениями занимается исследовательская компания Mediascope. Владельцы информационных ресурсов, аудитория которых подлежит исследованию, должны будут обеспечить уполномоченной организации возможность проведения исследований. Речь идет об аудитории телеканалов в интернете, сетевых изданий, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов и иных информационных ресурсов в сети. На использование данных иным образом, чем в целях проведения исследований объема аудитории, будет наложен прямой запрет.

Интерес к таким измерениям власти проявляют не первый раз. По мнению экспертов, власти озабочены вопросом учета показов российского профессионального видеоконтента в интернете и мониторингом показов интернет-рекламы для целей налогообложения. Также предполагается, что государство стремится разобраться в том, какие интернет-площадки оказывают наибольшее влияние на формирование общественного мнения.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что актуальность принятия нового закона обусловлена общественной значимостью получаемых данных. В настоящее время существует множество платформ с разными системами измерения, однако метрики и статистики различных площадок несопоставимы друг с другом и отличаются у разных поставщиков информации. Принятие законопроекта создаст возможность для проведения кроссмедийных исследований аудитории аудиовизуальных произведений и иной информации, а также позволит обеспечить сопоставимость получаемых данных.

По мнению депутата Горелкина, единый измеритель аудитории в интернете – давно назревшая необходимость, которая позволит государству и рынку получать более четкую информацию о просмотре контента, в том числе профессионального, и поможет бороться с пиратством.

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19.05.2021 Автор: БК

Источник: «Ведомости»

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