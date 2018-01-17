«Движение вверх» собрало больше 2 млрд рублей

По данным на 19:00 среды, 17 января, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ стало первой российской картиной, которой покорился рубеж в 2 млрд рублей. Пока этого удалось достичь в кинопрокате России и стран СНГ, однако уже завтра заветные цифры будут продемонстрированы и исключительно на территории России.
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ еще в прошлую субботу стало самым кассовым российским фильмом, а сейчас находится уже на пятом месте среди всех фильмов, в том числе зарубежных. На первом месте, как известно, АВАТАР (3,52 млрд в России, 3,64 млрд в РФ + СНГ), на втором ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (2,13 млрд в России, 2,32 млрд в РФ + СНГ), на третьем – ЗВЕРОПОЛИС (2,08 млрд в России, 2,28 млрд в РФ + СНГ), на четвертом – ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (1,99 млрд в России, 2,14 млрд в РФ + СНГ).
Учитывая отличную стойкость в прокате и ослабившуюся конкуренцию в последующие два уикенда, фильм в скором времени без труда выйдет на второе место.
17.01.2018 Автор: Андрей Белый
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