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«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм собрал в кинопрокате России и СНГ более 1,74 млрд рублей

В субботу, 13 января, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) стал самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ. По данным на 21 час по московскому времени, на счету фильма было около 1,74 млрд рублей, что позволило опередить предыдущего российского рекордсмена -  ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ. Диснеевский релиз, напомним, сам обновил рекорд 26 ноября, то есть побыл на первой строчке всего полтора месяца.

Впрочем, по количеству проданных билетов ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (6,5 млн) пока уступает некоторым российским фильмам: ДНЕВНОМУ ДОЗОРУ (7,4 млн зрителей), тому же БОГАТЫРЮ (7,8 млн) и ИРОНИИ СУДЬБЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ (8,8 млн). Но шансы выйти вперед и по этому показателю у релиза ЦПШ сейчас весьма велики.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ стал девятым российским фильмом, преодолевшим рубеж в 1 млрд рублей, пятым - рубеж в 1,5 млрд рублей. При этом релиз в скором времени станет первой отечественной картиной, которой покорится планка в 2 млрд рублей.

ТОП-10: САМЫЕ КАССОВЫЕ РОССИЙСКИЕ ФИЛЬМЫ (2004-2018, с учетом стран СНГ).

Фильм Релиз Прокатчик Сборы в РФ + СНГ, руб
1 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 28.12.2017 «Централ Партнершип» 1 740 000 000*
2 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 26.10.2017 WDSSPR 1 732 482 480
3 СТАЛИНГРАД 10.10.2013 WDSSPR 1 670 288 105
4 ВИКИНГ 29.12.2016 «Централ Партнершип» 1 534 405 059
5 ЭКИПАЖ 21.04.2016 «Централ Партнершип» 1 504 138 366
6 ЕЛКИ 3 26.12.2013 Bazelevs / Fox 1 245 402 126
7 ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 21.12.2007 Fox 1 222 984 779
8 ВИЙ 30.01.2014 UPI 1 200 263 812
9 ПРИТЯЖЕНИЕ 26.01.2017 WDSSPR 1 073 381 680
10 ТРИ БОГАТЫРЯ. ХОД КОНЕМ 01.01.2015 «Наше Кино» 963 013 296

* предварительная, неофициальная цифра на 13.01.2017 включительно, прокат продолжается. 

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13.01.2018 Автор: Андрей Белый

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