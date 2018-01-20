«Движение вверх» на втором месте за всю историю проката

Кассовые сборы картины ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) по состоянию на 17 часов субботы, 20 января, достигли на территории России отметки в 2,140 млрд рублей, что вывело ее на второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинопроката.
Отечественный релиз по общим сборам обошел ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (WDSSPR), в активе которых 2,131 млрд рублей без учета СНГ. Попутно ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ также официально стало и самым кассовым релизом 2017 года.
Теперь сборы выше только у АВАТАРА, который на протяжении восьми лет постепенно увеличил кассу до 3,516 млрд рублей.
С учетом стран СНГ российский фильм пока на четвертом месте, уступая и тем же ПИРАТАМ КАРИБСКОГО МОРЯ, и ЗВЕРОПОЛИСУ. Впрочем, и в этой категории ДВИЖЕНИЕ выйдет на второе место уже завтра.
ТОП-10: САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ (2004-2018).
|№
|Фильм
|Релиз
|Прокатчик
|Сборы в России,
млрд руб
|Сборы в РФ+СНГ,
млрд руб
|1
|АВАТАР
|17.12.09
|Fox
|3 515,743
|3 643,196
|2
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|28.12.17
|«Централ Партнершип»
|2 140,000*
|2 175,000*
|3
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ
|25.05.17
|WDSSPR
|2 130,816
|2 324,731
|4
|ЗВЕРОПОЛИС
|03.03.16
|WDSSPR
|2 082,475
|2 280,390
|5
|ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
|18.08.16
|UPI
|1 992,575
|2 138,388
|6
|ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ
|17.12.15
|WDSSPR
|1 719,533
|1 866,322
|7
|ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ
|19.05.11
|WDSSPR
|1 696,795
|1 783,244
|8
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
|26.10.17
|WDSSPR
|1 672,361
|1 732,482
|9
|МИНЬОНЫ
|09.07.15
|UPI
|1 672,296
|1 867,173
|10
|ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ
|11.12.14
|«Каро Премьер»
|1 666,500
|1 717,288
* предварительная цифра на 17:00 20.01.2017.
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20.01.2018 Автор: Андрей Белый