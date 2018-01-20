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«Движение вверх» на втором месте за всю историю проката

Картина по общим сборам уступает только «Аватару»

Кассовые сборы картины ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) по состоянию на 17 часов субботы, 20 января, достигли на территории России отметки в 2,140 млрд рублей, что вывело ее на второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинопроката. 

Отечественный релиз по общим сборам обошел ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (WDSSPR), в активе которых 2,131 млрд рублей без учета СНГ. Попутно ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ также официально стало и самым кассовым релизом 2017 года.

Теперь сборы выше только у АВАТАРА, который на протяжении восьми лет постепенно увеличил кассу до 3,516 млрд рублей.

С учетом стран СНГ российский фильм пока на четвертом месте, уступая и тем же ПИРАТАМ КАРИБСКОГО МОРЯ, и ЗВЕРОПОЛИСУ. Впрочем, и в этой категории ДВИЖЕНИЕ выйдет на второе место уже завтра.

ТОП-10: САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ (2004-2018).

Фильм Релиз Прокатчик Сборы в России,
млрд руб		 Сборы в РФ+СНГ,
млрд руб
1 АВАТАР 17.12.09 Fox 3 515,743 3 643,196
2 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 28.12.17 «Централ Партнершип» 2 140,000* 2 175,000*
3 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ		 25.05.17 WDSSPR 2 130,816 2 324,731
4 ЗВЕРОПОЛИС 03.03.16 WDSSPR 2 082,475 2 280,390
5 ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 18.08.16 UPI 1 992,575 2 138,388
6 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ 17.12.15 WDSSPR 1 719,533 1 866,322
7 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ		 19.05.11 WDSSPR 1 696,795 1 783,244
8 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ 26.10.17 WDSSPR 1 672,361 1 732,482
9 МИНЬОНЫ 09.07.15 UPI 1 672,296 1 867,173
10 ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ 11.12.14 «Каро Премьер» 1 666,500 1 717,288

* предварительная цифра на 17:00 20.01.2017. 

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20.01.2018 Автор: Андрей Белый

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