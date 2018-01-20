«Движение вверх» на втором месте за всю историю проката

Кассовые сборы картины ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (СР) по состоянию на 17 часов субботы, 20 января, достигли на территории России отметки в 2,140 млрд рублей, что вывело ее на второе место в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинопроката.

Отечественный релиз по общим сборам обошел ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (WDSSPR), в активе которых 2,131 млрд рублей без учета СНГ. Попутно ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ также официально стало и самым кассовым релизом 2017 года.

Теперь сборы выше только у АВАТАРА, который на протяжении восьми лет постепенно увеличил кассу до 3,516 млрд рублей.

С учетом стран СНГ российский фильм пока на четвертом месте, уступая и тем же ПИРАТАМ КАРИБСКОГО МОРЯ, и ЗВЕРОПОЛИСУ. Впрочем, и в этой категории ДВИЖЕНИЕ выйдет на второе место уже завтра.

ТОП-10: САМЫЕ КАССОВЫЕ ФИЛЬМЫ (2004-2018).

* предварительная цифра на 17:00 20.01.2017.

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20.01.2018 Автор: Андрей Белый