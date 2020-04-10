В Казахстане обсуждалась возможность подключения к ЕАИС в мае

Директор по кинодистрибуции компании «Меломан», занимающейся прокатом фильмов Disney, Sony и независимых прокатчиков «Наше кино», «Экспонента», TenLetters и др., Максим Колодкин сообщил БК, что подключение казахстанских кинотеатров к ЕАИС возможно в ближайшее время. Разработкой автоматизированной системы по подсчету билетов сейчас занимается казахстанский Фонд кино. «Были разговоры, что они хотели запустить ее в мае. Система создается на базе российского ЕАИС, председатель Фонда встречался по этому поводу с представителями российского Минкульта и ЕАИС», – отмечает он.

В Фонде кино признали, что взаимодействие с Россией – самый быстрый путь создания на территории Республики Казахстан прозрачного рынка кинопроката. В Казахстане рассматриваются несколько вариантов введения системы мониторинга фильмов: от внедрения ЕАИС, собственником которой является Министерство культуры РФ, до создания своего собственного программного решения. Сроки внедрения системы мониторинга фильмов напрямую зависят от пути, который выберет Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

Фонд кино как организация, основной задачей которой является содействие реализации социально-экономических программ в области отечественной кинематографии, заинтересован в оперативных и достоверных данных о прокате российских фильмов на территории иностранных государств, и как оператор ЕАИС, имеющий многолетний опыт в сфере автоматизированного учета и анализа данных о кинопрокате, готов содействовать созданию прозрачного рынка кинопроката на территории республики посредством обмена опытом и предоставления сервисов ЕАИС.

Большинство кинотеатров Казахстана имеют автоматизированные билетные системы и подключены к comScore, куда оперативно выгружают все данные по проданным билетам. «За исключением крупнейшей сети Казахстана, которая принципиально не хочет этого делать на протяжении многих лет, со всеми остальными динамика подключения была рабочей и удовлетворительной. Проблема только в небольших площадках в удаленных городах, которые просто не имеют автоматизированной билетной системы и физически не могут предоставлять данные, – говорит гендиректор comScore в России и СНГ Роман Исаев.

Материал, посвященный итогам 2019 года в Казахстане, будет доступен подписчикам БК в пятницу.

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10.04.2020 Автор: Рая Башинская