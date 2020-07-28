Документальный фильм российского продюсера получил Emmy

Документальный фильм НЕНАВИСТЬ СРЕДИ НАС (Hate Among Us) российского продюсера Сергея Саркисова и продюсерской компании «БЛИЦ ФИЛЬМ» получил дневную премию «Эмми» (Daytime Emmy Award) в номинации «Выдающаяся режиссура специальной телепередачи». Саркисов стал первым российским продюсером, ставшим лауреатом этой престижной награды. Картина также была номинирована в категории «Выдающаяся специальная программа специального класса».

Фильм создавался в партнерстве с американской компанией Associated Television International. Режиссер картины – Дэвид Маккензи, сопродюсерами ленты также выступили сам Дэвид Маккензи, Дин Кейн, Монтел Уильямс и Лаура Маккензи. Ранее Саркисов, Маккензи, Уильямс и Кейн вместе работали над документальным проектом АРХИТЕКТОРЫ ОТРИЦАНИЯ, который посвящен проблеме отрицания геноцида армян в США.

«Работая над фильмом АРХИТЕКТОРЫ ОТРИЦАНИЯ, который посвящен геноциду армян, я знал, что между ним и Холокостом существует глубокая связь, и мне страшно видеть эти пугающие сходства и тенденции, которые могут привести к ужасным последствиям, − отметил Сергей Саркисов. − Я надеюсь, что благодаря этой номинации и вниманию к нашему фильму больше молодых людей смогут узнать об этой проблеме и осознать ее масштаб и значимость. Хочу поблагодарить Академию за признание важности нашей работы».

Премьера ленты НЕНАВИСТЬ СРЕДИ НАС состоялась 29 ноября 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Фильм рассказывает о новой волне антисемитизма в современном обществе в США и в Европе. Картина показывает истории людей, столкнувшихся с его агрессивным проявлением в наши дни, чьи судьбы перекликаются с историями тех, кто пережил Холокост во время Второй Мировой войны. Повествование фильма затрагивает самые резонансные преступления на почве антисемитизма за последние годы.

Премия «Эмми» (англ. Daytime Emmy Award) − награда, вручаемая Нью-Йоркской Национальной Академией Телевизионных Искусств и Наук и Лос-Анджелесской Академией Телевизионных Искусств и Наук в знак признания передового опыта в дневных американских телевизионных программах. Церемонии, как правило, проходят в мае или июне. «Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), премии «Грэмми» (для музыки) и премии «Тони» (для театра).

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28.07.2020 Автор: Артур Чачелов