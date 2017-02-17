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Минкультуры заставит студию Алексея Учителя переснять готовый фильм

И оштрафует за срыв сроков сдачи картины

Департамент кинематографии министерства культуры отказался принимать готовый фильм ПОЗВОНИТЕ ЕРМАКУ, представленный кинокомпанией «Рок». Ведомство является со-инвестором картины: в свое время оно выделило проекту 35 млн рублей по линии поддержки детского кино. Финальный вариант фильма снят по сценарию претерпевшему значительные изменения по сравнению с тем, который подавался во время питчингов на получение госсубсидий. Министерство такое положение дел не устроило.

«Фильм будет переснят, и ООО «ТПО «РОК» планирует вновь представить его в департамент кинематографии Минкультуры России в конце 2017 года, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Лента будет принята при условии соответствия сценарию, представленному для участия в отборе на получение субсидии. За несвоевременное исполнение обязательств по соглашению (перенос сроков сдачи фильма) к ООО «ТПО «РОК» будут применены штрафные санкции.

Напомним, что изначально проект назывался СОКРОВИЩА ЕРМАКА и подавался как история о школьнике, нашедшем ларец династии Строгановых и отыскавшем след клада завоевателя Сибири Ермака Тимофеевича. Версия фильма, представленная в министерство, сменила название и сюжетную структуру: она рассказывает о немолодом артисте Ермаке Мышкине, который едет из Санкт-Петербурга в Москву пробоваться на роль в мюзикле. 

17.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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