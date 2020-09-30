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Эксперты рынка предсказывают падение бокс-офиса в России на 65% по итогам года

Общие сборы в 2020 году не превысят 22,5 млрд рублей

Падение рынка кинопроката в России в 2020 году может составить 65%. Это следует из прогнозов Олега Березина и Романа Исаева, которыми они поделились с "Бюллетенем кинопрокатчика".

Председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин считает, что отечественный прокат по итогам этого года не досчитается 60% от общих сборов 2019-го. В свою очередь гендиректор comScore в России и СНГ Роман Исаев делает ставку на потерю 65%. Таким образом, общие сборы в 2020 году, по их мнению, вряд ли превысят 22,5 млрд рублей в лучшем случае.

С 1 января по 20 сентября текущего года общие сборы составили 17 537,120 млн рублей, что на 55,73% меньше сборов за аналогичный период 2019-го года. В целом за прошлый год выручка российский киотеатров составила 55,5 млрд рублей. 

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30.09.2020 Автор: Никита Никитин

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