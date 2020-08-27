Получателей экспортных субсидий для кинокомпаний определят в сентябре

Результаты конкурса по распределению правительственных экспортных субсидий для российских кинокомпаний станут известны в сентябре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя проекта по поддержке экспорта креативных индустрий АО «РЭЦ» Евгении Данильченко. Отечественные компании претендуют в общей сложности на 260 млн рублей.

«На данный момент проходит этап отбора в субсидии, которые позволят направлять деньги на маркетинг за рубежом и на адаптацию контента, − цитирует агентство Евгению Данильченко. − Мы рассчитываем, что второй этап закончится на первой неделе сентября и дальше мы к концу сентября подпишем соглашение и переведем деньги всем, кто прошел конкурсный отбор».

Одной из компаний, проекты которой участвуют в конкурсном отборе в субсидии, является анимационная студия «Паровоз».

Общий объем субсидии в этом году − 300 млн рублей. Из них на поддержку российского контента, например − на адаптацию под зарубежные рынки, можно использовать 210 млн. Остальные пойдут на поддержку проектов IT. Чтобы получить субсидии, компаниям необходимо составить прогнозо том, на какую сумму они планируют продать этот контент за рубежом, и подтвердить его экспортными контрактами. Субсидии выдаются авансом, компания может ими распоряжаться в течение двух лет.

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27.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС