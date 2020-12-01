START и Potential назвали победителей сценарного конкурса короткого метра

Видеосервис START и продюсерский центр Potential огласили список проектов, победивших в конкурсе сценариев короткого метра «Быстрый старт». Их оказалось на два больше, чем планировалось изначально − семь. Каждый из проектов получит финансирование в размере 1 000 000 рублей и будет запущен в производство.

Снятые по итогам конкурса короткометражные картины выйдут на видеосервисе START в линейке оригинальных фильмов. Премьера первого фильма запланирована на январь, короткометражки будут появляться на платформе раз в месяц.

Выбранные проекты прошли два конкурсных этапа: первичный отбор из 700 заявок, организованный продюсерским центром Potential, и публичный онлайн-питчинг с участием продюсеров START и Potential.

Проекты-победители:

«Зарница», Алена Шевченко. Когда тебе 16, как выбрать между любовью и победой на самых важных школьных состязаниях? Ученице кадетского класса Алисе кажется, что нет ничего невозможного.

Режиссер Алена Шевченко работала над крупными рекламными проектами (Adidas, TSUM, L’oreal, LG, Honor) и сняла два независимых коротких метра (What’s real и «Я скажу это первой»).

«Собирайся, поедем на праздник», Юлия Погребня. Психологическая драма на острую и дискуссионную тему традиции «женского обрезания». Как быть врачу в ситуации, когда предрассудки сильнее здравого смысла?

Сценарист проекта Юлия Погребняк работала над короткометражными фильмами «Поденка» (2017) и «Па Де Де» (2020), в ее портфеле три проекта полных метров, многократно побеждавших на питчингах разного уровня. В фильмографии режиссера Эвелины Барсегян – короткометражные картины «Случай на дороге» (2018), «Бравист» (2016), «Мерцающий» (2015).

«База Эхо Прием», Ростислав Смирнягин. Растерянный подросток, его старший брат и отец пытаются самыми неправильными методами наладить свою жизнь спустя год после случайной смерти матери.

В фильмографии режиссера Ростислава Смирнягина – множество документальных фильмов и медиапроектов для «Таких Дел», Гёте Института, Яндекса и Nike Russia («Из-за цвета волос», «Гениальное просто», «На втором дыхании» и пр.).

«Я могу», Константин Тищенко. Основанная на реальных событиях история семнадцатилетней волейболистки, которую запугивают и принуждают к сексу двое полицейских. Сможет ли она, поборов страх и унижение, заявить о случившемся?

Сценарист и режиссер картины Константин Тищенко – автор короткометражных фильмов «Пробуждение» (2014) и «Memento» (2017); скрипт-супервайзер картин ЛЕВИАФАН, НЕЛЮБОВЬ, СОЮЗ СПАСЕНИЯ и других.

«Олимпиада», Анна Яновская. Полная надежд поездка в Москву на Олимпиаду оказывается для учительницы и ее ученицы источником разочарований − и одновременно шансом начать все заново.

Автор проекта – Анна Яновская – режиссер и сценарист полнометражного фильма «Интересная жизнь», новеллы «Двое вместе» для альманаха СЧАСТЬЕ ЭТО..., сериала «Руммейт». В качестве продюсера выступила Юлия Мишкинене.

«Аномальный холод», Алексей Михайлов. История матери, готовой на все, чтобы узнать, что случилось с ее сыном — через холод, метель и любые преграды.

Автор проекта Алексей Михайлов – выпускник школы Марины Разбежкиной; выступил сценаристом и режиссером короткометражных фильмов Floating («Возьми меня за руку», 2019) и «Охотники на снегу» (2020).

«Посвящается Витьку», Татьяна Леонова. Обаятельная черная комедия про горе-писателя и маститого литературного критика. Месть идет не по плану, а штампов и клише, оказывается, сложно избежать даже в планировании убийства.

Автор истории Татьяна Леонова писала сценарии к короткометражным лентам «Трудный возраст» (2020), «Темные времена» (2020). Режиссером проекта станет Анастасия Невратова, работавшая над короткометражными фильмами «Самое время» (2019) и «Счастье» (2020). Среди проектов продюсера Алены Барменковой – к/м «Суп» (2018), промо премьеры сериала «Рассказ служанки» и многие другие.

Конкурс сценариев короткого метра «Быстрый старт» организован видеосервисом START и продюсерским центром Potential с целью поиска проектов для запуска в производство и привлечения новых авторов к сотрудничеству с платформой. Сценарные заявки принимались с 6 августа по 7 сентября 2020 года; авторы не были ограничены в жанрах, но могли подавать заявку только при условии, что у них в фильмографии есть хотя бы одна игровая картина. Potential организовал прием заявок, вычитку конкурсных сценариев редакторской группой, отбор нескольких десятков лучших работ, из которых продюсеры START сформировали шорт-лист финалистов для питчинга. Сценарии-победители будут запущены в производство при поддержке START. Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте shortstart.ru.

В жюри конкурса вошли шоураннер и продюсер START Ирина Сосновая, режиссер Клим Шипенко, актриса и креативный продюсер Дарья Мороз, программный директор START Михаил Клочков, креативный продюсер START Евгений Айвазян, креативный продюсер Potential Ирина Обидова, продюсер Potential Александра Алехина.

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01.12.2020 Автор: Артур Чачелов