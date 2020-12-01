START и Potential назвали победителей сценарного конкурса короткого метра

Видеосервис START и продюсерский центр Potential огласили список проектов, победивших в конкурсе сценариев короткого метра «Быстрый старт». Их оказалось на два больше, чем планировалось изначально − семь. Каждый из проектов получит финансирование в размере 1 000 000 рублей и будет запущен в производство.
Снятые по итогам конкурса короткометражные картины выйдут на видеосервисе START в линейке оригинальных фильмов. Премьера первого фильма запланирована на январь, короткометражки будут появляться на платформе раз в месяц.
Выбранные проекты прошли два конкурсных этапа: первичный отбор из 700 заявок, организованный продюсерским центром Potential, и публичный онлайн-питчинг с участием продюсеров START и Potential.
Проекты-победители:
Режиссер Алена Шевченко работала над крупными рекламными проектами (Adidas, TSUM, L’oreal, LG, Honor) и сняла два независимых коротких метра (What’s real и «Я скажу это первой»).
Сценарист проекта Юлия Погребняк работала над короткометражными фильмами «Поденка» (2017) и «Па Де Де» (2020), в ее портфеле три проекта полных метров, многократно побеждавших на питчингах разного уровня. В фильмографии режиссера Эвелины Барсегян – короткометражные картины «Случай на дороге» (2018), «Бравист» (2016), «Мерцающий» (2015).
В фильмографии режиссера Ростислава Смирнягина – множество документальных фильмов и медиапроектов для «Таких Дел», Гёте Института, Яндекса и Nike Russia («Из-за цвета волос», «Гениальное просто», «На втором дыхании» и пр.).
Сценарист и режиссер картины Константин Тищенко – автор короткометражных фильмов «Пробуждение» (2014) и «Memento» (2017); скрипт-супервайзер картин ЛЕВИАФАН, НЕЛЮБОВЬ, СОЮЗ СПАСЕНИЯ и других.
Автор проекта – Анна Яновская – режиссер и сценарист полнометражного фильма «Интересная жизнь», новеллы «Двое вместе» для альманаха СЧАСТЬЕ ЭТО..., сериала «Руммейт». В качестве продюсера выступила Юлия Мишкинене.
Автор проекта Алексей Михайлов – выпускник школы Марины Разбежкиной; выступил сценаристом и режиссером короткометражных фильмов Floating («Возьми меня за руку», 2019) и «Охотники на снегу» (2020).
Автор истории Татьяна Леонова писала сценарии к короткометражным лентам «Трудный возраст» (2020), «Темные времена» (2020). Режиссером проекта станет Анастасия Невратова, работавшая над короткометражными фильмами «Самое время» (2019) и «Счастье» (2020). Среди проектов продюсера Алены Барменковой – к/м «Суп» (2018), промо премьеры сериала «Рассказ служанки» и многие другие.
Конкурс сценариев короткого метра «Быстрый старт» организован видеосервисом START и продюсерским центром Potential с целью поиска проектов для запуска в производство и привлечения новых авторов к сотрудничеству с платформой. Сценарные заявки принимались с 6 августа по 7 сентября 2020 года; авторы не были ограничены в жанрах, но могли подавать заявку только при условии, что у них в фильмографии есть хотя бы одна игровая картина. Potential организовал прием заявок, вычитку конкурсных сценариев редакторской группой, отбор нескольких десятков лучших работ, из которых продюсеры START сформировали шорт-лист финалистов для питчинга. Сценарии-победители будут запущены в производство при поддержке START. Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте shortstart.ru.
В жюри конкурса вошли шоураннер и продюсер START Ирина Сосновая, режиссер Клим Шипенко, актриса и креативный продюсер Дарья Мороз, программный директор START Михаил Клочков, креативный продюсер START Евгений Айвазян, креативный продюсер Potential Ирина Обидова, продюсер Potential Александра Алехина.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
01.12.2020 Автор: Артур Чачелов
«Газпром-Медиа» продал свою долю онлайн-сервиса Start
START рассказал о новинках ноября
«Мегафон» покупает долю в видеосервисе START
Объявлены победители питчингов рынка кинопроектов Potential Project Market Online
Рынок кинопроектов Potential Project Market перенесли на весну 2021 года