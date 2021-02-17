С 2022 года кинофестивали для господдержки будут отбирать с помощью питчингов

С 2022 года кинофестивали будут защищать свое право на получение государственной поддержки Минкультуры на специальном питчинге. С такой инициативой выступила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Кинофестивального совета. Ее слова приводит ТАСС. В этом году на получение средств от Минкультуры претендуют более 100 российских и международных смотров.

«Думаю, со следующего года введем очную форму защиты, чтобы наши замечательные организаторы представили фестивали, − сказала Любимова. − Мы создадим критерии питчинга. Посмотрим, что представят нам в 2022 году».

В своем выступлении министр также отметила, что особый интерес для ведомства представляют киносмотры, которые проводятся в региональных городах, однако их уровень не всегда соответствует необходимому. «Нам очень важно сфокусироваться не на городах-миллионниках, а сделать так, чтобы у нас действительно появилась фестивальная карта, чтобы эти мероприятия соответствовали уровню, и повестка была актуальной, вне зависимости от региона», − сказала Любимова.

Экспертами Кинофестивального совета выступают продюсеры Алексей Агранович, Екатерина Филиппова, кинокритики Константин Шавловский и Петр Шепотинник, гендиректор «Роскино» Евгения Маркова, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, журналист Сусанна Альперина и другие.

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17.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС