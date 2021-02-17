Новости


С 2022 года кинофестивали для господдержки будут отбирать с помощью питчингов

С такой инициативой выступила Ольга Любимова

С 2022 года кинофестивали будут защищать свое право на получение государственной поддержки Минкультуры на специальном питчинге. С такой инициативой выступила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Кинофестивального совета. Ее слова приводит ТАСС. В этом году на получение средств от Минкультуры претендуют более 100 российских и международных смотров.

«Думаю, со следующего года введем очную форму защиты, чтобы наши замечательные организаторы представили фестивали, − сказала Любимова. − Мы создадим критерии питчинга. Посмотрим, что представят нам в 2022 году».

В своем выступлении министр также отметила, что особый интерес для ведомства представляют киносмотры, которые проводятся в региональных городах, однако их уровень не всегда соответствует необходимому. «Нам очень важно сфокусироваться не на городах-миллионниках, а сделать так, чтобы у нас действительно появилась фестивальная карта, чтобы эти мероприятия соответствовали уровню, и повестка была актуальной, вне зависимости от региона», − сказала Любимова.

Экспертами Кинофестивального совета выступают продюсеры Алексей Агранович, Екатерина Филиппова, кинокритики Константин Шавловский и Петр Шепотинник, гендиректор «Роскино» Евгения Маркова, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, журналист Сусанна Альперина и другие.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram 

17.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

Новости по теме:

В Минкультуры рассказали, сколько кинотеатров получили антикризисную господдержку

В Минкультуры новый куратор кинематографии

Максим Ксензов покинул Минкультуры

Минкультуры займется Концепцией развития креативных индустрий

Ольге Любимовой сократят число заместителей


Самое читаемое

Останутся ли «Черная вдова» и «Форсаж 9» на своих датах?

Сезон блокбастеров 2021 года в опасности

Подробнее
«Душа» преодолевает миллиардный рубеж

Предварительная касса уикенда: Лидером стала российская комедия «Родные»

Подробнее
Первым релизом студии на нашем рынке станет «Годзилла против Конга»

Теперь официально: Universal стала дистрибьютором фильмов Warner Bros. в России

Подробнее
В первой десятке сразу три российских картины

Названы самые популярные у российских пиратов фильмы января

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 