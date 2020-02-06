Второй международный форум «Российский кинобизнес» определился с местом проведения. Мероприятие пройдет в центре Москвы, на территории мультиплекса «Каро 11 Октябрь» (киноцентр «Октябрь»), расположенном по адресу Новый Арбат, 24. Информация об этом появилась на официальном сайте форума.

Напомним, что во время двух последних по времени профессиональных слетов индустрии на этой площадке с успехом проходили «Дни «Централ Партнершип».

Весенний «Российский кинобизнес» пройдет в период с 13 по 16 апреля. В рамках форума пройдут презентации лидеров мирового и российского кинобизнеса, состоятся выступления экспертов медиа и контент-индустрии, будет работать индустриальная зона. Организаторы намерены предложить участникам все форматы делового общения.

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06.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт форума «Российский кинобизнес»