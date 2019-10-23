ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»

Межрайонная инспекция ФНС России №25 по Санкт-Петербургу в сентябре и октябре этого года заблокировала четыре банковских счета АО «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. Об этом сообщает РБК. Петроградский районный отдел судебных приставов 17 октября возбудил в отношении АО «Ленфильм» исполнительное производство о взыскании более 7 млн руб. налогов и прочих сборов. Все средства, которые уже находятся на заблокированных счетах или поступят на них, пойдут на погашение этого долга, следует из закона «Об исполнительном производстве».

ФНС может блокировать счета налогоплательщика, если он систематически не платит налоги. Банковский счет блокируется полностью или частично: при недоимке налога обычно счет блокируют в части долга, остальными средствами компания может распоряжаться в обычном режиме. Если счет заблокирован полностью, компания имеет право перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.



«Ленфильм» также должен выплатить ВТБ кредит в размере 1,5 млрд руб., взятый в 2013 году на модернизацию киностудии. В сентябре председатель совета директоров АО «Ленфильм» режиссер Федор Бондарчук просил президента Владимира Путина помочь киностудии погасить этот долг. По словам режиссера, у «Ленфильма» нет полного объема прав на «золотую коллекцию», а также киностудия не получила тех размеров господдержки, которые были прописаны в концепции развития студии.

Согласно официальным данным, «Ленфильм» не получал субсидий на производство фильмов с 2017 года. Для получения субсидий киностудия должна документально подтвердить отсутствие у нее задолженностей по уплате налогов, сборов и пеней, указано в приказе Минкультуры «Об утверждении порядка отбора организаций кинематографии — получателей субсидий на производство национальных фильмов». Президент ВТБ Андрей Костин в сентябре заявлял, что если государство не предоставит «Ленфильму» субсидии на погашение кредита, студии останется лишь объявить дефолт. По его словам, киностудия самостоятельно не справится с долговыми обязательствами, поскольку «источников погашения» у нее нет.

Режиссер Александр Сокуров связывает отсутствие помощи «Ленфильму» со стороны Минкультуры с приоритетами руководства ведомства. «У министра культуры совсем другие установки. У них установки на развитие московского кинематографического сообщества. Что происходит на прочей территории страны, по-моему, Министерство культуры не интересует», — сказал Сокуров. По его словам, Минкультуры фокусируется в сфере кино только на распределении денег и организацию цензурного процесса, а о развитии кинематографа как индустрии речи не идет. «Я хочу, чтобы президент помог, чтобы студия изменилась, смогла быть сильной, мощной федеральной студией, которая занималась бы дебютами, но, к сожалению, об этом и речи не идет. Все в положении деградации», — заявил Сокуров.

«Ленфильм» с 2015 года пытается продать свою недвижимость, чтобы погасить образовавшиеся долги. Студия шесть раз выставляла на торги земельный участок на улице Тамбасова площадью 97,7 тыс. кв. м и семь нежилых помещений общей площадью 17 тыс. кв. м. Последняя попытка продажи была в марте 2019 года. За это время цена актива снизилась с 2,1 млрд до 1,6 млрд руб., однако продать недвижимость не удалось.

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23.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: РБК