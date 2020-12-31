Фонд кино распределил господдержку организациям киноиндустрии

Завершен отбор организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов, которые получат финансовую поддержку от государства за работу в 2020 году. Отбор проведен во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2020 года № 2098. Деньги распределены в целях предотвращения сокращения доли отечественного кино в российском кинотеатральном прокате.

По итогам Фонд заключил 699 договоров на оказание поддержки компаниям, пострадавшим от негативных экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции, из них:

645 договоров на оказание поддержки организациям, осуществляющим показ национальных фильмов,

54 договора с организациями, осуществляющими производство и прокат национальных фильмов.

Полный список организаций-получателей господдержки можно будет найти на сайте Фонда. Там же списки компаний, по тем или иным причинам не допущенных до отбора.

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31.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино