Фонд кино продлил сроки приема заявок на кинофикацию малых городов

Фонд кино объявил о продлении срока приема заявок на получение господдержки на организацию или модернизацию площадок по прокату фильмов. Теперь желающие могут сделать это до 5 июня 2020 года включительно. Претенденты, рассчитывающие на получение средств в виде субсидии из федерального бюджета, в случае одобрения заявки должны будут использовать ее для оснащения кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.
В соответствии с условиями получения средств победители конкурса берутся установить новое кинооборудование и начать платный кинопоказ в срок до 31 декабря 2020 года с обязательной передачей сведений о показах в ЕАИС. Обязательными условиями являются также пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50% в календарное полугодие и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарное полугодие.
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться на официальный электронный адрес Фонда кино kt@fond-kino.ru.
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06.04.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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