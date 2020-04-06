Новости


Фонд кино продлил сроки приема заявок на кинофикацию малых городов

Документы можно подавать до лета

Фонд кино объявил о продлении срока  приема заявок на получение господдержки на организацию или модернизацию площадок по прокату фильмов. Теперь желающие могут сделать это до 5 июня 2020 года включительно. Претенденты, рассчитывающие на получение средств в виде субсидии из федерального бюджета, в случае одобрения заявки должны будут использовать ее для оснащения кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.

В соответствии с условиями получения средств победители конкурса берутся установить новое кинооборудование и начать платный кинопоказ в срок до 31 декабря 2020 года с обязательной передачей сведений о показах в ЕАИС. Обязательными условиями являются также пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50% в календарное полугодие и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарное полугодие.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, можно обращаться на официальный электронный адрес Фонда кино kt@fond-kino.ru.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

06.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

Новости по теме:

Питчинги Минкультуры и Фонда кино в этом году будут проходить в дистанционном режиме

Фонд кино заранее объявил о приеме заявок от фильмов для поддержки в прокате

Субсидированные кинотеатры не будут штрафовать за срыв плана по российскому кино

Фонд кино начал прием заявок на субсидии для организации кинозалов в 2020 году

Фонд кино еще раз перенес сроки подачи заявок для господдержки фильмов


Самое читаемое

Видеосервис приготовил для зрителей множество премьер

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» рассказал о новинках апреля

Подробнее
Компания кардинально пересмотрела график 2020 года

Sony Pictures перенесла все большие релизы на 2021 год

Подробнее
Пекинское кинобюро не торопится открывать кинотеатры

Китайские власти впервые высказались о текущем состоянии местной киноиндустрии

Подробнее
Фильм появится на more.tv, в Wink и на ivi

Космический триллер «Спутник» решено выпустить в онлайн-кинотеатрах, минуя прокат

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 