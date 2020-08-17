Фонд кино подал иск на 222 млн рублей к корпорации «Русская фильм группа»

Фонд кино подал иск к OOO «Корпорации Русская Фильм Группа», а также продюсеру Алексею Петрухину и актрисе Анне Чуриной. Об этом стало известно из данных базы Арбитражного суда Москвы. Иск зарегистрирован 14 августа. Его детали не отображаются, однако видна сумма требуемых Фондом средств − почти 222 млн рублей.
Столь крупная сумма иска может объясняться размером вложений Фонда в проекты компании и продюсера. Один из последних таких проектов − приключенческий фильм ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА. Так, по данным сайта ЕАИС, проект получил от Фонда кино 90 млн невозвратных и 180 млн возвратных рублей. Однако в кинопрокате картина не смогла собрать планируемых средств: российские кинотеатры принесли ей лишь 333,6 млн рублей. Заявленный бюджет проекта − более 2,3 млрд рублей.
Детали иска, а также его дальнейшая судьба будут известны позднее.
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17.08.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Арбитражный суд Москвы
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