Питчинги Фонда кино 2020: проекты авторской анимации

В Большом зале МИА «Россия сегодня» прошла очная защита проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Претенденты на госсубсидии представляли проекты членам комиссии по авторскому анимационному кино. Всего на суд экспертов было предложено три работы. На защиту каждой было отведено семь минут.

Первым представляли проект от ООО «Студия М.И.Р.» под названием ОТЕЛЬ «ОНЕГИН». О фильме рассказывали продюсер и автор сценария Ирина Марголина, художественный руководитель проекта Наталья Орлова и режиссер Ирина Евтеева. ОТЕЛЬ «ОНЕГИН» − это фантасмогорическая история об иностранном режиссере, который приезжает в Россию, чтобы лучше понимать произведение Пушкина и останавливается в отеле под названием «Онегин», где погружается в мир образов писателя. Как утверждают создатели проекта, их мультфильм − попытка проникнуть в мир великой литературы с помощью уникальной авторской анимации и музыки П.И. Чайковского. Сценарий анимационного фильма находится в работе, сейчас существует его неокончательная версия. На питчинге показали ролик, дающий представление о стиле анимации, ее качестве и атмосфере будущего произведения. Судя по картинке − проект будет сочетать элементы уникальной и необычной анимации (живопись на стекле, куклы) и игрового кино с наложением одного на другое. Участие в работе над фильмом будут принимать артисты и звезды оперы со всего мира. Одну из главных ролей доверят Любови Казарновской.

Александр Шарапановский и Ольга Грановская из студии «ШАР» представили новый проект Андрея Хржановского (НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ») под названием СКВОЗЬ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ. Это анимационный фильм о герое, чья жизнь и судьба неразрывно связана с историей мира и страны. Зрителям покажут жизнь современника, в которой события будут показываться в тесном переплетении с образами разных веков. Сам режиссер не смог присутствовать на питчинге, но прислал видео, в котором рассказал об истории появления идеи создания этой картины. Проект будет реализован в знакомой многим фирменной стилистике Хржановского. К созданию фильма будут привлечены ученики и выпускники школы-студии «Шар». Бюджет фильма − 135 млн рублей. Картина будет готова к 2026 года, дистрибуцией будет заниматься компания All Media.

В завершении блока студия «Шинель» представила на суд экспертов проект ШИНЕЛЬ − новый анимационный фильм от еще одного классика отечественной мультипликации Юрия Норштейна. О будущем фильме рассказали сам Норштейн и продюсер Максим Гранников. Проект создан на основе повести Николая Гоголя «Шинель». В описании его охарактеризовали как философское размышление о жизни и смерти, «главу, не вошедшую в Библию». Экспертам показали небольшой видеоматериал с готовыми образами из будущего фильма, однако Юрий Норштейн остался недовольным качеством проекции в зале.

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10.11.2020 Автор: Артур Чачелов