Фонд кино начал отбор заявок на господдержку фильмов и мультфильмов

Фонд кино начал отборы проектов, претендующих на получение господдержки. Один из них проводится для осуществления финансовой поддержки производства полнометражных фильмов от компаний, не входящих в состав так называемых лидеров кинопроизводства. Этот конкурс − дополнительный. Первый проводился весной, но тогда Фонду не удалось распределить все имеющиеся для господдержки средства. У организации осталось около 400 млн, которые, видимо, и будут распределены по итогам нынешнего конкурса.
Второй отбор касается финансовой поддержки производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Объем господдержки этой категории картин составлет 1 млрд рублей.
Соответствующие приказы опубликованы на сайте. Срок подачи заявок в обоих конкурсах − с 2 сентября 2019 года по 20 сентября 2019 года до 18-00 часов по московскому времени.
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03.09.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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