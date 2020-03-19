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Фонд кино начал прием заявок на субсидии для организации кинозалов в 2020 году

Организация готова поддержать площадки в городах с населением до 500 тыс. человек

Фонд кино объявил конкурс на получение господдержки на организацию или модернизацию площадок по прокату фильмов. Прием заявок от желающих открыт с 19 марта по 30 апреля 2020 года включительно. Претенденты, рассчитывающие на получение средств в виде субсидии из федерального бюджета, в случае одобрения заявки должны будут использовать ее для оснащения кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.

В соответствии с условиями получения средств победители конкурса берут на себя обязательства установить новое кинооборудование и начать платный кинопоказ в срок до 31 декабря 2020 года с обязательной передачей сведений о показах в ЕАИС. Обязательными условиями являются также пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50 % в календарное полугодие и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарное полугодие.

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19.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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