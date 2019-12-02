Фонд кино запускает новое направление поддержки

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) запускает новую программу поддержки кинотеатров, получивших субсидии на модернизацию. Об этом на форуме «Российский кинобизнес» рассказал исполнительный директор организации Вячеслав Тельнов.

По его словам, благодаря программе поддержки кинотеатров в малых городах за четыре года было открыто около тысячи площадок. Однако далеко не все из них работают успешно.

«Наша общая задача – поднять эффективность кинотеатров, то есть увеличить их посещаемость. В течение двух дней спикеры Фонда кино и приглашенные специалисты расскажут практически обо всех аспектах деятельности кинотеатра, – рассказал Тельнов. – С открытием образовательной программы Фонд кино начинает новое направление – это фонд «Кинопрокат», где будет осуществляться регулярное планирование и осуществление показов в регионах страны. Надеюсь, что наше мероприятие будет носить регулярный характер».

Программа поддержки рассчитана еще на четыре года.

Форум «Российский кинобизнес» проходит в Москве со 2 по 5 декабря. Большое внимание на этом слете уделено общеобразовательной программе Фонда кино для сотрудников кинотеатров, которые проводят показы в малых городах России с населением до 500 тысяч человек, поддержанных из государственного бюджета.

02.12.2019 Автор: Дмитрий Некрасов