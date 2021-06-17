Фонд кино выбрал фильмы лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку

С 11 марта по 12 апреля 2021 года Фонд кино собирал заявки на оказание помощи производству национальных фильмов от организаций, являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Полный список проектов, отобранных к получению поддержки:
Без поддержки остались проекты БАНСУ («1-2-3 Продакшн»), МЕТРО 2033 («1-2-3 Продакшн»), МИРА («Марс Медиа») и анимационный фильм БАРБОСКИН ДЭНС («Кинокомпания «СТВ»).
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17.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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