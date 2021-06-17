Фонд кино выбрал фильмы лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат поддержку

С 11 марта по 12 апреля 2021 года Фонд кино собирал заявки на оказание помощи производству национальных фильмов от организаций, являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Полный список проектов, отобранных к получению поддержки:

ДЖОН («Кинокомпания «СТВ»);

(«Кинокомпания «СТВ»); КРЫСОЛОВ («Арт Пикчерс Студия»);

(«Арт Пикчерс Студия»); КРАКЕН («ТРИТЭ»);

(«ТРИТЭ»); МАСТЕР И МАРГАРИТА («Марс Медиа»);

(«Марс Медиа»); ПРАВЕДНИК («Централ Партнершип»);

(«Централ Партнершип»); ПОДВИГ («Водород 2011»);

(«Водород 2011»); РУССКАЯ ПЯТЕРКА («1-2-3 Продакшн»);

(«1-2-3 Продакшн»); СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД («Водород 2011»);

(«Водород 2011»); ХОДЖА НАСРЕДДИН («Базелевс»);

(«Базелевс»); ЧЕМПИОН МИРА («ТРИТЭ»).

Без поддержки остались проекты БАНСУ («1-2-3 Продакшн»), МЕТРО 2033 («1-2-3 Продакшн»), МИРА («Марс Медиа») и анимационный фильм БАРБОСКИН ДЭНС («Кинокомпания «СТВ»).

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

17.06.2021 Автор: Виолетта Палий