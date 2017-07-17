Фонд кино объявил дату и расписание питчинга независимых кинокомпаний

20 июля 2017 года в здании информационного агентства ТАСС по адресу Тверской бульвар, д. 2 состоится очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства (иных компаний). Члены Экспертного и Попечительского советов Фонда кино, а также представители Минкультуры в течение всего дня будут знакомиться с презентациями проектов, претендующих на получение господдержки.
Экспертам предстоит оценить 57 проектов. Из-за большого количества участников начало питчингов назначено на 9 утра. Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте Фонда кино. Справки и аккредитация прессы: +7 (903) 284-25-41. Адрес: Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.
Расписание очной защиты проектов кинокомпаний,
не вошедших в число лидеров отечественного кинопроизводства
|
№
|
Время
|
Организация кинематографии
|
Название кинопроекта
|
1
|
9:00
|
ООО «РВК-СТУДИЯ»
|
СЕВАСТОПОЛЬ 1942
|
2
|
9:06
|
ООО «Мастерская Павла Лунгина»
|
БРАТСТВО
|
3
|
9:12
|
ООО «Карго»
|
ГЕРОЙ
|
4
|
9:18
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
НЕИДЕАЛЬНЫЕ
|
5
|
9:24
|
ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»
|
ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ
|
6
|
9:30
|
ООО «Кинокомпания Большое кино»
|
7
|
9:36
|
ООО «РФГ Корп»
|
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ
|
8
|
9:42
|
ООО «МИР КИНО»
|
ЛЕС РУК И ЗУБОВ
|
9
|
9:48
|
ООО «ТПО «РОК»
|
СТРЕЛЬЦОВ
|
10
|
9:54
|
ООО «ТПО «РОК»
|
ЦОЙ
|
11
|
10:00
|
ООО «КИНОКВАНТ КО»
|
ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС
|
12
|
10:06
|
ООО «Кинокомпания «Эталон Фильм»
|
ЛИЦО
|
13
|
10:12
|
ООО «Кинодом»
|
ДИТЯ УСПЕХА
|
14
|
10:18
|
ООО «Мармот-фильм»
|
ГИПНОЗ
|
15
|
10:24
|
«Киностудия Сагиттариус-Д»
|
ГАРДЕМАРИНЫ IV
|
16
|
10:30
|
ООО «АБС»
|
КЛЯТВА
|
17
|
10:36
|
ООО «Кинокомпания «Общественное мнение»
|
ОДИН ВДОХ
|
18
|
10:42
|
ООО «Русский Голливуд»
|
БУЛЬТЕРЬЕР
|
19
|
10:48
|
ООО «РБ ПРОДАКШН»
|
20
|
10:54
|
ООО «РБ ПРОДАКШН»
|
ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ
|
21
|
11:00
|
ООО «ТриоФильм»
|
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
|
22
|
11:06
|
ООО «Революция Фильм»
|
ПЛАН «Ж»
|
23
|
11:12
|
ООО «КЕДР ПРО»
|
ВРЕМЕНА ГОДА МЕНДЕЛЬСОНА
|
24
|
11:18
|
ООО «Киностудия КИТ»
|
ОЗЕРО МЕРТВЫХ: РУСАЛКА
|
25
|
11:24
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
ВЕРНУВШИЙСЯ
|
26
|
11:30
|
ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ»
|
СБИТЫЕ ПРОГРЕССОМ
|
27
|
11:36
|
ООО «Ангел»
|
ДЕД МОРОЗ: НОВАЯ БИТВА
|
28
|
11:42
|
ООО «СОК»
|
ТВАРЬ
|
29
|
11:48
|
ООО КИНОКОМПАНИЯ ВАЛЬКИРИЯ
|
СОКРОВИЩА ВАЛЬКИРИИ
|
30
|
11:54
|
ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»
|
ПЕЧЕНЬ
|
Перерыв
|
31
|
12:45
|
ООО «Шаттер Медиа»
|
ГЛАЗА НОЧИ
|
32
|
12:51
|
ОАО «Свердловская киностудия»
|
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
|
33
|
12:57
|
ООО «Аристократъ»
|
МЕЖСЕЗОНЬЕ
|
34
|
13:03
|
ООО «Ол Медиа Компани»
|
РУССКИЕ
|
35
|
13:09
|
ООО «СПП»
|
ЖЕНИХ 2
|
36
|
13:15
|
ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн»
|
СЕКРЕТ
|
37
|
13:21
|
ООО «МЕМ»
|
ПРОЕКТ «ХОЛОП»
|
38
|
13:27
|
АО «Вайт Медиа»
|
БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
|
39
|
13:33
|
ООО «РВВ Филм»
|
ДИВНЫЙ МИР
|
40
|
13:39
|
ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн»
|
ЛЮБОВНИЦЫ
|
41
|
13:45
|
ООО «Кинокомпания Белый Зонт»
|
ИГРА ПРИЗНАНИЙ
|
42
|
13:51
|
ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК»
|
ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!
|
43
|
13:57
|
ООО «Продюсерский центр «Новое Время»
|
ДИКАЯ ЛИГА
|
44
|
14:03
|
ООО «Каро Продашн»
|
45
|
14:09
|
ООО «СинеЛаб Продакшн»
|
ЗА ГРАНЬЮ
|
46
|
14:15
|
ООО «2Д Целлулоид»
|
ЭНСКИЙ РОБИНЗОН
|
47
|
14:21
|
ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева»
|
КЛУБ ЧЕРВОННЫХ ВАЛЕТОВ
|
48
|
14:27
|
ООО «КиноАтис»
|
БЕЛКА И СТРЕЛКА 3
|
49
|
14:33
|
ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|
ВОЛКИ И ОВЦЫ 2
|
50
|
14:39
|
ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 4
|
51
|
14:45
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
|
52
|
14:51
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
ЦАРЕВНА И ДРАКОН: ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ЗЕРКАЛА
|
53
|
14:57
|
ООО «СКА «Петербург»
|
СУПЕР-ТОМА
|
54
|
15:03
|
ООО «Смешарики»
|
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|
55
|
15:09
|
ЗАО «Аэроплан»
|
ФИКСИКИ. ПОЛНЫЙ МЕТР 2
|
56
|
15:15
|
ООО «Водород 2011»
|
ТЕЛЕФОНЫ
|
57
|
15:21
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
МОСКВА ВЛЮБЛЕННАЯ
17.07.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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