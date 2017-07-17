Фонд кино объявил дату и расписание питчинга независимых кинокомпаний

20 июля 2017 года в здании информационного агентства ТАСС по адресу Тверской бульвар, д. 2 состоится очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства (иных компаний). Члены Экспертного и Попечительского советов Фонда кино, а также представители Минкультуры в течение всего дня будут знакомиться с презентациями проектов, претендующих на получение господдержки.

Экспертам предстоит оценить 57 проектов. Из-за большого количества участников начало питчингов назначено на 9 утра. Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте Фонда кино. Справки и аккредитация прессы: +7 (903) 284-25-41. Адрес: Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.

Расписание очной защиты проектов кинокомпаний,

не вошедших в число лидеров отечественного кинопроизводства

№ Время Организация кинематографии Название кинопроекта 1 9:00 ООО «РВК-СТУДИЯ» СЕВАСТОПОЛЬ 1942 2 9:06 ООО «Мастерская Павла Лунгина» БРАТСТВО 3 9:12 ООО «Карго» ГЕРОЙ 4 9:18 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» НЕИДЕАЛЬНЫЕ 5 9:24 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм» ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 6 9:30 ООО «Кинокомпания Большое кино» КОМА 7 9:36 ООО «РФГ Корп» ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ 8 9:42 ООО «МИР КИНО» ЛЕС РУК И ЗУБОВ 9 9:48 ООО «ТПО «РОК» СТРЕЛЬЦОВ 10 9:54 ООО «ТПО «РОК» ЦОЙ 11 10:00 ООО «КИНОКВАНТ КО» ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС 12 10:06 ООО «Кинокомпания «Эталон Фильм» ЛИЦО 13 10:12 ООО «Кинодом» ДИТЯ УСПЕХА 14 10:18 ООО «Мармот-фильм» ГИПНОЗ 15 10:24 «Киностудия Сагиттариус-Д» ГАРДЕМАРИНЫ IV 16 10:30 ООО «АБС» КЛЯТВА 17 10:36 ООО «Кинокомпания «Общественное мнение» ОДИН ВДОХ 18 10:42 ООО «Русский Голливуд» БУЛЬТЕРЬЕР 19 10:48 ООО «РБ ПРОДАКШН» КОНВЕРТ 20 10:54 ООО «РБ ПРОДАКШН» ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ 21 11:00 ООО «ТриоФильм» КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ 22 11:06 ООО «Революция Фильм» ПЛАН «Ж» 23 11:12 ООО «КЕДР ПРО» ВРЕМЕНА ГОДА МЕНДЕЛЬСОНА 24 11:18 ООО «Киностудия КИТ» ОЗЕРО МЕРТВЫХ: РУСАЛКА 25 11:24 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» ВЕРНУВШИЙСЯ 26 11:30 ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ» СБИТЫЕ ПРОГРЕССОМ 27 11:36 ООО «Ангел» ДЕД МОРОЗ: НОВАЯ БИТВА 28 11:42 ООО «СОК» ТВАРЬ 29 11:48 ООО КИНОКОМПАНИЯ ВАЛЬКИРИЯ СОКРОВИЩА ВАЛЬКИРИИ 30 11:54 ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» ПЕЧЕНЬ Перерыв 31 12:45 ООО «Шаттер Медиа» ГЛАЗА НОЧИ 32 12:51 ОАО «Свердловская киностудия» ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 33 12:57 ООО «Аристократъ» МЕЖСЕЗОНЬЕ 34 13:03 ООО «Ол Медиа Компани» РУССКИЕ 35 13:09 ООО «СПП» ЖЕНИХ 2 36 13:15 ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн» СЕКРЕТ 37 13:21 ООО «МЕМ» ПРОЕКТ «ХОЛОП» 38 13:27 АО «Вайт Медиа» БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ 39 13:33 ООО «РВВ Филм» ДИВНЫЙ МИР 40 13:39 ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн» ЛЮБОВНИЦЫ 41 13:45 ООО «Кинокомпания Белый Зонт» ИГРА ПРИЗНАНИЙ 42 13:51 ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК» ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ! 43 13:57 ООО «Продюсерский центр «Новое Время» ДИКАЯ ЛИГА 44 14:03 ООО «Каро Продашн» ПЕРВЫЕ (СОЗВЕЗДИЕ МАРИИ) 45 14:09 ООО «СинеЛаб Продакшн» ЗА ГРАНЬЮ 46 14:15 ООО «2Д Целлулоид» ЭНСКИЙ РОБИНЗОН 47 14:21 ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева» КЛУБ ЧЕРВОННЫХ ВАЛЕТОВ 48 14:27 ООО «КиноАтис» БЕЛКА И СТРЕЛКА 3 49 14:33 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» ВОЛКИ И ОВЦЫ 2 50 14:39 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 4 51 14:45 ООО «Лицензионные бренды» БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 52 14:51 ООО «Лицензионные бренды» ЦАРЕВНА И ДРАКОН: ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ЗЕРКАЛА 53 14:57 ООО «СКА «Петербург» СУПЕР-ТОМА 54 15:03 ООО «Смешарики» БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 55 15:09 ЗАО «Аэроплан» ФИКСИКИ. ПОЛНЫЙ МЕТР 2 56 15:15 ООО «Водород 2011» ТЕЛЕФОНЫ 57 15:21 ООО «Арк Пикчерс» МОСКВА ВЛЮБЛЕННАЯ

17.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино