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Фонд кино объявил дату и расписание питчинга независимых кинокомпаний

Очная защита 57 проектов пройдет 20 июля в ТАСС

20 июля 2017 года в здании информационного агентства ТАСС по адресу Тверской бульвар, д. 2 состоится очная защита проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства (иных компаний). Члены Экспертного и Попечительского советов Фонда кино, а также представители Минкультуры в течение всего дня будут знакомиться с презентациями проектов, претендующих на получение господдержки.

Экспертам предстоит оценить 57 проектов. Из-за большого количества участников начало питчингов назначено на 9 утра. Ссылка на трансляцию будет доступна на сайте Фонда кино. Справки и аккредитация прессы: +7 (903) 284-25-41. Адрес: Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж.

Расписание очной защиты проектов кинокомпаний,
не вошедших в число лидеров отечественного кинопроизводства

Время

Организация кинематографии

Название кинопроекта

1

9:00

ООО «РВК-СТУДИЯ»

СЕВАСТОПОЛЬ 1942

2

9:06

ООО «Мастерская Павла Лунгина»

БРАТСТВО

3

9:12

ООО «Карго»

ГЕРОЙ

4

9:18

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

НЕИДЕАЛЬНЫЕ

5

9:24

ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»

ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ

6

9:30

ООО «Кинокомпания Большое кино»

КОМА

7

9:36

ООО «РФГ Корп»

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ

8

9:42

ООО «МИР КИНО»

ЛЕС РУК И ЗУБОВ

9

9:48

ООО «ТПО «РОК»

СТРЕЛЬЦОВ

10

9:54

ООО «ТПО «РОК»

ЦОЙ

11

10:00

ООО «КИНОКВАНТ КО»

ТАНЦУЮЩИЙ ЛЕС

12

10:06

ООО «Кинокомпания «Эталон Фильм»

ЛИЦО

13

10:12

ООО «Кинодом»

ДИТЯ УСПЕХА

14

10:18

ООО «Мармот-фильм»

ГИПНОЗ

15

10:24

«Киностудия Сагиттариус-Д»

ГАРДЕМАРИНЫ IV

16

10:30

ООО «АБС»

КЛЯТВА

17

10:36

ООО «Кинокомпания «Общественное мнение»

ОДИН ВДОХ

18

10:42

ООО «Русский Голливуд»

БУЛЬТЕРЬЕР

19

10:48

ООО «РБ ПРОДАКШН»

КОНВЕРТ

20

10:54

ООО «РБ ПРОДАКШН»

ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ

21

11:00

ООО «ТриоФильм»

КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ

22

11:06

ООО «Революция Фильм»

ПЛАН «Ж»

23

11:12

ООО «КЕДР ПРО»

ВРЕМЕНА ГОДА МЕНДЕЛЬСОНА

24

11:18

ООО «Киностудия КИТ»

ОЗЕРО МЕРТВЫХ: РУСАЛКА

25

11:24

ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

ВЕРНУВШИЙСЯ

26

11:30

ООО «АКТЯБРЬ ФИЛЬМ»

СБИТЫЕ ПРОГРЕССОМ

27

11:36

ООО «Ангел»

ДЕД МОРОЗ: НОВАЯ БИТВА

28

11:42

ООО «СОК»

ТВАРЬ

29

11:48

ООО КИНОКОМПАНИЯ ВАЛЬКИРИЯ

СОКРОВИЩА ВАЛЬКИРИИ

30

11:54

ООО «Продюсерский центр «ВГИК-Дебют»

ПЕЧЕНЬ

Перерыв

31

12:45

ООО «Шаттер Медиа»

ГЛАЗА НОЧИ

32

12:51

ОАО «Свердловская киностудия»

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

33

12:57

ООО «Аристократъ»

МЕЖСЕЗОНЬЕ

34

13:03

ООО «Ол Медиа Компани»

РУССКИЕ

35

13:09

ООО «СПП»

ЖЕНИХ 2

36

13:15

ООО «Продюсерский центр «Синема Продакшн»

СЕКРЕТ

37

13:21

ООО «МЕМ»

ПРОЕКТ «ХОЛОП»

38

13:27

АО «Вайт Медиа»

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ

39

13:33

ООО «РВВ Филм»

ДИВНЫЙ МИР

40

13:39

ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн»

ЛЮБОВНИЦЫ

41

13:45

ООО «Кинокомпания Белый Зонт»

ИГРА ПРИЗНАНИЙ

42

13:51

ООО «Кинокомпания ЛУНАПАРК»

ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!

43

13:57

ООО «Продюсерский центр «Новое Время»

ДИКАЯ ЛИГА

44

14:03

ООО «Каро Продашн»

ПЕРВЫЕ (СОЗВЕЗДИЕ МАРИИ)

45

14:09

ООО «СинеЛаб Продакшн»

ЗА ГРАНЬЮ

46

14:15

ООО «2Д Целлулоид»

ЭНСКИЙ РОБИНЗОН

47

14:21

ООО «Продюсерская компания Николая Расторгуева»

КЛУБ ЧЕРВОННЫХ ВАЛЕТОВ

48

14:27

ООО «КиноАтис»

БЕЛКА И СТРЕЛКА 3

49

14:33

ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»

ВОЛКИ И ОВЦЫ 2

50

14:39

ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 4

51

14:45

ООО «Лицензионные бренды»

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

52

14:51

ООО «Лицензионные бренды»

ЦАРЕВНА И ДРАКОН: ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО ЗЕРКАЛА

53

14:57

ООО «СКА «Петербург»

СУПЕР-ТОМА

54

15:03

ООО «Смешарики»

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

55

15:09

ЗАО «Аэроплан»

ФИКСИКИ. ПОЛНЫЙ МЕТР 2

56

15:15

ООО «Водород 2011»

ТЕЛЕФОНЫ

57

15:21

ООО «Арк Пикчерс»

МОСКВА ВЛЮБЛЕННАЯ

 

17.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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