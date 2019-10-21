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Фонд кино принимает заявки на поддержку фильмов в прокате

Субсидии рассчитаны на фильмы, выходящие в четвертом квартале 2019 года и первом квартале 2020-ого

Согласно Приказу Фонда кино от 26.12.2018 г. № 111 заявки на отбор проектов для поддержки проката национальных фильмов в четвертом квартале 2019 г. и первом квартале 2020 г. принимаются с 21 октября по 1 ноября 2019 года до 18-00 час.

Соответствующий приказ опубликован на сайте.

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21.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Фонд кино

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