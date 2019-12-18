Стали известны победители дополнительного питчинга Фонда кино для иных компаний

Фонд кино определился с проектами кинокомпаний, не относящихся к лидерам киноотрасли, которые получат финансирование на производство. Все проекты ранее были оценены Сценарной рабочей группой, а также Экспертным советом Фонда кино в рамках очной защиты проектов, состоявшейся 19 ноября 2019 года. По итогам проведения в 2019 году второго конкурса в список победителей вошел 21 фильм. Они утверждены Советом Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого.

Проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию Советом Фонда кино в 2019 году:

№ Организация кинематографии Название проекта Безвозвратная поддержка Стопроцентный возврат 1 ООО «Даггер Филм» АМАНАТ + 2 ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ» БЕШЕНСТВО + 3 ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ + 4 ООО «ЛИХО!» ДЕНЬ ГОРОДА + 5 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ» КАЗНЬ + 6 ООО «ТриоФильм» КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ + + 7 ООО «Лицензионные бренды» КОТЫ ЭРМИТАЖА + 8 ООО «Водород 2011» ЛЕД 2 + 9 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН + 10 ООО «Интерфест» ЛЕТЧИК + + 11 ООО «Революция Фильм» ЛЮБОВНИЦЫ 2 + 12 ООО «Кинокомпания Белый Зонт» МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК + 13 ООО «Пиманов и партнеры» ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН + 14 ООО «Старт Студио» ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» + + 15 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» ПАЛЬМА + 16 ООО Студия «ВоенФильм» ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ + 17 ООО «Лицензионные бренды» ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ + 18 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» ПРИВОРОТ + 19 ООО Кинокомпания «Демарш» ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОТОАЛЬБОМУ + 20 ЗАО «Мотор фильм студия» СПАСИТЕ КОЛЮ! + 21 ООО «2Д Целлулоид» СЧАСТЬЕ МОЕ + +

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

18.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино