Стали известны победители дополнительного питчинга Фонда кино для иных компаний

Фонд кино определился с проектами кинокомпаний, не относящихся к лидерам киноотрасли, которые получат финансирование на производство. Все проекты ранее были оценены Сценарной рабочей группой, а также Экспертным советом Фонда кино в рамках очной защиты проектов, состоявшейся 19 ноября 2019 года. По итогам проведения в 2019 году второго конкурса в список победителей вошел 21 фильм. Они утверждены Советом Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого.
Проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию Советом Фонда кино в 2019 году:
|
№
|
Организация кинематографии
|
Название проекта
|
Безвозвратная
поддержка
|
Стопроцентный
возврат
|
1
|
ООО «Даггер Филм»
|
АМАНАТ
|
|
+
|
2
|
ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»
|
БЕШЕНСТВО
|
+
|
|
3
|
ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»
|
ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ
|
+
|
|
4
|
ООО «ЛИХО!»
|
ДЕНЬ ГОРОДА
|
+
|
|
5
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»
|
КАЗНЬ
|
+
|
|
6
|
ООО «ТриоФильм»
|
КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ
|
+
|
+
|
7
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
КОТЫ ЭРМИТАЖА
|
+
|
|
8
|
ООО «Водород 2011»
|
ЛЕД 2
|
|
+
|
9
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН
|
+
|
|
10
|
ООО «Интерфест»
|
ЛЕТЧИК
|
+
|
+
|
11
|
ООО «Революция Фильм»
|
ЛЮБОВНИЦЫ 2
|
|
+
|
12
|
ООО «Кинокомпания Белый Зонт»
|
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК
|
+
|
|
13
|
ООО «Пиманов и партнеры»
|
ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|
|
+
|
14
|
ООО «Старт Студио»
|
ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
|
+
|
+
|
15
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
ПАЛЬМА
|
|
+
|
16
|
ООО Студия «ВоенФильм»
|
ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ
|
|
+
|
17
|
ООО «Лицензионные бренды»
|
ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ
|
+
|
|
18
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
ПРИВОРОТ
|
+
|
|
19
|
ООО Кинокомпания «Демарш»
|
ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОТОАЛЬБОМУ
|
+
|
|
20
|
ЗАО «Мотор фильм студия»
|
СПАСИТЕ КОЛЮ!
|
+
|
|
21
|
ООО «2Д Целлулоид»
|
СЧАСТЬЕ МОЕ
|
+
|
+
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18.12.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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