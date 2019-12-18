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Стали известны победители дополнительного питчинга Фонда кино для иных компаний

Организация поддержит 21 проект

Фонд кино определился с проектами кинокомпаний, не относящихся к лидерам киноотрасли, которые получат финансирование на производство. Все проекты ранее были оценены Сценарной рабочей группой, а также Экспертным советом Фонда кино в рамках очной защиты проектов, состоявшейся 19 ноября 2019 года. По итогам проведения в 2019 году второго конкурса в список победителей вошел 21 фильм. Они утверждены Советом Фонда кино под председательством советника Президента Российской Федерации по культуре Владимира Толстого.

Проекты организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, утвержденные к финансированию Советом Фонда кино в 2019 году:

Организация кинематографии

Название проекта

Безвозвратная

поддержка

Стопроцентный

возврат

1

ООО «Даггер Филм»

АМАНАТ

 

+

2

ООО «РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ»

БЕШЕНСТВО

+

 

3

ООО «ВИЗАРТ ФИЛЬМ»

ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ

+

 

4

ООО «ЛИХО!»

ДЕНЬ ГОРОДА

+

 

5

ООО «ХАЙП ФИЛЬМ»

КАЗНЬ

+

 

6

ООО «ТриоФильм»

КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ

+

+

7

ООО «Лицензионные бренды»

КОТЫ ЭРМИТАЖА

+

 

8

ООО «Водород 2011»

ЛЕД 2

 

+

9

ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН

+

 

10

ООО «Интерфест»

ЛЕТЧИК

+

+

11

ООО «Революция Фильм»

ЛЮБОВНИЦЫ 2

 

+

12

ООО «Кинокомпания Белый Зонт»

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

+

 

13

ООО «Пиманов и партнеры»

ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН

 

+

14

ООО «Старт Студио»

ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»

+

+

15

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»

ПАЛЬМА

 

+

16

ООО Студия «ВоенФильм»

ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ

 

+

17

ООО «Лицензионные бренды»

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

+

 

18

ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»

ПРИВОРОТ

+

 

19

ООО Кинокомпания «Демарш»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОТОАЛЬБОМУ

+

 

20

ЗАО «Мотор фильм студия»

СПАСИТЕ КОЛЮ!

+

 

21

ООО «2Д Целлулоид»

СЧАСТЬЕ МОЕ

+

+

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18.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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