Питчинги Фонда кино в 2019 году пройдут в запланированные сроки

Вячеслав Тельнов, назначенный главой Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино), рассказал журналистам о первых днях на новой должности. Он заверил, что полноценная работа организации вскоре будет восстановлена, а все запланированные питчинги кинопроектов в 2019 году будут проведены в срок. Правда, конкретных дат названо не было.

«Все питчинги в 2019 году проведем в срок, работа будет полностью налажена, – цитирует Тельнова ТАСС. – Все состоится по плану».

Ранее у Фонда возникли проблемы с осуществлением текущей деятельности из-за скорого ухода с должности предыдущего исполнительного директора Антона Малышева, который не смог никому оставить плаво подписи финансовых документов. Сейчас Тельнов такое право получил. Примерно через две недели пройдет первое заседание попечительского совета Фонда.

Новый исполнительный дректор также отметил, что никаких увольнений в организации не планируется.

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15.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС