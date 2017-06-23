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Фонд кино распределил господдержку 2017 года между проектами кинокомпаний-лидеров

Субсидии уйдут 16 картинам

Стали известны победители питчингов Фонда кино среди проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Напомним, что на суд Фонда было представлено 24 картины, однако в итоге финансовую поддержку от государства получат только 16 из них.

Господдержка на безвозвратной основе будет оказана сразу нескольким кинопроектам. Это художественные фильмы КОНЕК-ГОРБУНОК и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 3 кинокомпании СТВ, а также ее анимационный проект УРФИН ДЖЮС 2, фантастический экшн ПРИТЯЖЕНИЕ 2 от кинокомпании «Арт Пикчерс Студия», спортивная драма Данилы Козловского ТРЕНЕР от компании «ТРИТЭ», экранизация бестселлера СЕРДЦЕ ПАРМЫ от компании «ПРОФИТ» и комедия ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ от Yellow, Black & White.  

На условиях 100%-ной возвратности средств будет поддержано два проекта: ОН – ДРАКОН 2 продюсера Тимура Бекмамбетова и мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА продюсера Сергея Сельянова. Остальным поддержанным проектам субсидия будет выделена по смешанной схеме. Полный список и условия финансирования представлены ниже:

№ п/п

Организация кинематографии

Проект

Безвозвратные

100% возврат
1.

ООО «Кинокомпания «СТВ»

КОНЕК-ГОРБУНОК

+

-
2.

ООО «Кинокомпания «СТВ»

О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 3

+

-
3.

ООО «Кинокомпания «СТВ»

УРФИН ДЖЮС 2

+

-
4.

ООО «Кинокомпания «СТВ»

ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА

-

+
5.

ЗАО «Дирекция Кино»

СОЮЗ СПАСЕНИЯ

+

+
6.

ООО «Арт Пикчерс Студия»

ПРИТЯЖЕНИЕ 2

+

-
7.

ООО «Арт Пикчерс Студия»

МИФЫ

+

+
8.

ООО «Студия «ТРИТЭ»

Никиты Михалкова»

ТРЕНЕР

+

-
9.

АО «ВБД Груп»

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

+

+
10.

АО «ВБД Груп»

ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

+

-
11.

АО «ВБД Груп»

СУПЕРБОБРОВЫ. ПОРА ДОМОЙ

+

+
12.

ООО «ПРОФИТ»

СЕРДЦЕ ПАРМЫ

+

-
13.

ООО «ПРОФИТ»

НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!

+

+
14.

ООО «ТаББаК»

НОВЫЕ ЕЛКИ (ЕЛКИ 6)

+

+
15.

ООО «ТаББаК»

ЕЛКИ 7

+

+
16.

ООО «ТаББаК»

ОН – ДРАКОН 2

-

+

Среди победителей питчинга не оказалось проектов от кинокомпаний Enjoy Movies, «Нон-Стоп Продакшн» и «Централ Партнершип». Фонд также не стал поддерживать анимационные фильмы компании Bazelevs.

Заседание Попечительского совета Фонда состоялось 22 июня. В нем приняли участие советник Президента РФ и председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, пресс-секретарь Председателя Правительства РФ Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, директор Департамента культуры Правительства РФ Петр Скороспелов, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, продюсеры Антон Златопольский, Константин Эрнст, режиссеры Станислав Говорухин, Алексей Попогребский.

23.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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