Фонд кино распределил господдержку 2017 года между проектами кинокомпаний-лидеров

Стали известны победители питчингов Фонда кино среди проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Напомним, что на суд Фонда было представлено 24 картины, однако в итоге финансовую поддержку от государства получат только 16 из них.

Господдержка на безвозвратной основе будет оказана сразу нескольким кинопроектам. Это художественные фильмы КОНЕК-ГОРБУНОК и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 3 кинокомпании СТВ, а также ее анимационный проект УРФИН ДЖЮС 2, фантастический экшн ПРИТЯЖЕНИЕ 2 от кинокомпании «Арт Пикчерс Студия», спортивная драма Данилы Козловского ТРЕНЕР от компании «ТРИТЭ», экранизация бестселлера СЕРДЦЕ ПАРМЫ от компании «ПРОФИТ» и комедия ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ от Yellow, Black & White.

На условиях 100%-ной возвратности средств будет поддержано два проекта: ОН – ДРАКОН 2 продюсера Тимура Бекмамбетова и мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА продюсера Сергея Сельянова. Остальным поддержанным проектам субсидия будет выделена по смешанной схеме. Полный список и условия финансирования представлены ниже:

Среди победителей питчинга не оказалось проектов от кинокомпаний Enjoy Movies, «Нон-Стоп Продакшн» и «Централ Партнершип». Фонд также не стал поддерживать анимационные фильмы компании Bazelevs.

Заседание Попечительского совета Фонда состоялось 22 июня. В нем приняли участие советник Президента РФ и председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, пресс-секретарь Председателя Правительства РФ Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, директор Департамента культуры Правительства РФ Петр Скороспелов, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, продюсеры Антон Златопольский, Константин Эрнст, режиссеры Станислав Говорухин, Алексей Попогребский.

23.06.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино