Фонд кино распределил господдержку 2017 года между проектами кинокомпаний-лидеров

Стали известны победители питчингов Фонда кино среди проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства. Напомним, что на суд Фонда было представлено 24 картины, однако в итоге финансовую поддержку от государства получат только 16 из них.
Господдержка на безвозвратной основе будет оказана сразу нескольким кинопроектам. Это художественные фильмы КОНЕК-ГОРБУНОК и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ 3 кинокомпании СТВ, а также ее анимационный проект УРФИН ДЖЮС 2, фантастический экшн ПРИТЯЖЕНИЕ 2 от кинокомпании «Арт Пикчерс Студия», спортивная драма Данилы Козловского ТРЕНЕР от компании «ТРИТЭ», экранизация бестселлера СЕРДЦЕ ПАРМЫ от компании «ПРОФИТ» и комедия ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ от Yellow, Black & White.
На условиях 100%-ной возвратности средств будет поддержано два проекта: ОН – ДРАКОН 2 продюсера Тимура Бекмамбетова и мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА продюсера Сергея Сельянова. Остальным поддержанным проектам субсидия будет выделена по смешанной схеме. Полный список и условия финансирования представлены ниже:
|
№ п/п
|
Организация кинематографии
|
Проект
|
Безвозвратные
|
100% возврат
|1.
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
КОНЕК-ГОРБУНОК
|
+
|
-
|2.
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
+
|
-
|3.
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
УРФИН ДЖЮС 2
|
+
|
-
|4.
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
-
|
+
|5.
|
ЗАО «Дирекция Кино»
|
СОЮЗ СПАСЕНИЯ
|
+
|
+
|6.
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
+
|
-
|7.
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
+
|
+
|8.
|
ООО «Студия «ТРИТЭ»
Никиты Михалкова»
|
+
|
-
|9.
|
АО «ВБД Груп»
|
+
|
+
|10.
|
АО «ВБД Груп»
|
ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ
|
+
|
-
|11.
|
АО «ВБД Груп»
|
+
|
+
|12.
|
ООО «ПРОФИТ»
|
СЕРДЦЕ ПАРМЫ
|
+
|
-
|13.
|
ООО «ПРОФИТ»
|
НУ ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!
|
+
|
+
|14.
|
ООО «ТаББаК»
|
+
|
+
|15.
|
ООО «ТаББаК»
|
ЕЛКИ 7
|
+
|
+
|16.
|
ООО «ТаББаК»
|
ОН – ДРАКОН 2
|
-
|
+
Среди победителей питчинга не оказалось проектов от кинокомпаний Enjoy Movies, «Нон-Стоп Продакшн» и «Централ Партнершип». Фонд также не стал поддерживать анимационные фильмы компании Bazelevs.
Заседание Попечительского совета Фонда состоялось 22 июня. В нем приняли участие советник Президента РФ и председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, пресс-секретарь Председателя Правительства РФ Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, директор Департамента культуры Правительства РФ Петр Скороспелов, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов, продюсеры Антон Златопольский, Константин Эрнст, режиссеры Станислав Говорухин, Алексей Попогребский.
23.06.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: Фонд кино
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