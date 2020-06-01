Фонд кино продлевает сроки приема заявок на господдержку кинопроизводства и кинопоказа

Фонд кино снова продлевает сроки приема заявок от кинокомпаний, претендующих на получение финансирования для кинопроизводства национальных фильмов. Речь идет как о компаниях-лидерах, так и об иных компаниях. Сроки приема проектов продлены до 30 июня включительно.

Кроме того, до 30 июня Фонд кино продлевает срок приема заявок от организаций кинопоказа, которые хотят получить господдержку для организации или модернизации кинозалов в российских городах с численностью населения до 500 тысяч человек. Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда.

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01.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино