Фонд кино продлевает прием заявок на поддержку детских и семейных фильмов

Фонд кино сообщает о продлении приема заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Заявки принимаются по 18 октября 2019 года до 18-00 часов.
Соответствующий приказ опубликован на сайте.
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19.09.2019 Автор: Рая Башинская
Источник: Фонд кино
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