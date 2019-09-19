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Фонд кино продлевает прием заявок на поддержку детских и семейных фильмов

Заявки принимаются до 18 октября 2019 года

Фонд кино сообщает о продлении приема заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. Заявки принимаются по 18 октября 2019 года до 18-00 часов.

Соответствующий приказ опубликован на сайте.

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19.09.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Фонд кино

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