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Фонд кино начал прием заявок на поддержку фильмов в прокате

На нее смогут претендовать релизы 1 и 2 кварталов года

Фонд кино объявил о начале приема заявок на получение господдержки для выпуска фильмов в кинопрокат. На нее смогут рассчитывать национальные фильмы, звпланированный к выходу в кинотетары страны в первом и втором кварталах 2021 года. 

Прием заявок начинается 25 января и продлится до 5 февраля 2021 года (до 18:00 часов по МСК).

Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда.

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25.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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