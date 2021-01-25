Фонд кино начал прием заявок на поддержку фильмов в прокате

Фонд кино объявил о начале приема заявок на получение господдержки для выпуска фильмов в кинопрокат. На нее смогут рассчитывать национальные фильмы, звпланированный к выходу в кинотетары страны в первом и втором кварталах 2021 года.

Прием заявок начинается 25 января и продлится до 5 февраля 2021 года (до 18:00 часов по МСК).

Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

25.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино