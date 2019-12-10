Питчинги Фонда кино 2019: детское и семейное кино

10 декабря в информационном агентстве ТАСС прошла очная защита проектов для детской и семейной аудитории. Членам Комиссии по детскому и семейному кино было представлено восемнадцать работ. Среди них − 13 художественных игровых и 5 анимационных. На защиту каждого проекта было отведено пять минут.

Первой экспертам свои проекты представила кинокомпания «СТВ» продюсера Сергея Сельянова. Таких проектов было два: игровая полнометражная сказка МАЛЕНЬКИЙ МУК режиссера Александра Войтинского и полнометражная анимация Георгия Гитиса ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА. Оба впервые были заявлены на лидерских питчингах в марте 2019 года. МАЛЕНЬКИЙ МУК, создающийся по мотивам сказок В. Гауфа, делается совместно со студией визуальных эффектов CGF Александра Горохова и компанией Media Park Production. Сельянов отметил, что с весны проект не стоял на месте, работа велась, разрабатывались фактуры и декорации. В проекте будет сказочная атмосфера волшебного Востока, которая не в последнюю очередь будет передана современными спецэффектами. Экономика проекта не раскрывалась.

Работа над мультфильмом ЩЕЛКУНЧИК также в самом разгаре. Экспертам фонда продемонстрировали черновой музыкальный сиззл проекта, который представлялся заинтересованным покупателям картины на кинорынке AFM в США. Ролик передавал атмосферу зимних праздников и заявлял одну из песен. Музыка в этом анимационном фильме занимает важное место: Сергей Сельянов отметил, что речь, конечно, идет о знаменитой классической музыке П. И. Чайковского.

«Марс Медиа» в лице Рубена Дишдишяна и режиссера Дмитрия Кисилева представила проект фантастического экшн-фильма МИРА. Лента рассказывает о девочке-подростке, которая с помощью своего отца-космонавта с орбитальной космической станции «Мира» должна спасти мир от катастрофы, перспектива которой появилась после прошедшего метеоритного дождя. Лента будет сниматься во Владивостоке. Сопродюсером картины является Леонард Блаватник. Рубен Дишдишян назвал проект добрым семейным кино о взаимоотношении отцов и детей, а Дмитрий Кисилев − лентой о преодолении «космоса между родителями и детьми». Заявленный производственный бюджет − 500 млн рублей.

«Союзмультфильм» представил полнометражный проект ОСТРОВ БАНАНОВОЙ ЛИХОРАДКИ. О нем рассказали продюсеры Борис Машковцев, Лика Бланк и Юлия Осетинская. Экспертам продемонстрировали ролик, передающий атмосферу проекта, и рендеры основных локаций: парусных кораблей, убранства комнат и прочих деталей. Мультфильм рассказывает историю про девушку, которая ищет своего отца, пропавшего после встречи с пиратами тропических островов много лет назад. Продюсеры рассчитывают на большой успех в прокате и внимание самой широкой аудитории. Предполагается, что этот музыкальный анимационный фильм станет началом трилогии.

Студия «ФАРН МУВИ» представила проект ГЛАВНАЯ ЕЛКА. Это новогодний фильм «6+» о чудесах, случающихся в праздник. Лента расскажет о детях, которые сбегают из дома, чтобы встретить праздник у настоящей елки. В дримкасте картины заявлены Владимир Меньшов, Дмитрий Нагиев, Равшана Куркова. Бюджет фильма 40 млн рублей + 30 млн рублей рассчитывают потратить на промо. Дистрибьютором картины может стать компания Russian World Vision. Продюсеры надеются собрать в кинотеатрах не менее 180 млн рублей.

Компания Алексея Учителя ТПО «Рок» представила полнометражный проект ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. Эта экранизация известной музыкальной сказки, снимать которую будет Оксана Карас. Играть в фильме уже согласились Полина Гагарина и Светлана Ходченкова. Это будет сказочное роуд-муви с сюжетом, знакомым всем, кто смотрел одноименный классический мультфильм Гарри Бардина. Оттуда же в картину перекочуют песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина. Музыкальным продюсером фильма может стать Константин Меладзе. Алексей Учитель уверен, что у проекта большие зрительские перспективы. Дистрибьютором будущего фильма в кинотеатрах будет «Централ Партнершип».

«Мастерская Павла Лунгина» представила экспертам проект полнометражного пластилинового анимационного фильма БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА. О нем рассказали продюсер Евгений Панфилов и режиссер и автор сценария Сергей Меринов. Мультфильм повествует о сошедшей с ума «живой планете» Луна-Парк, которая поглощает своих создателей. На выручку им отправляется «худший экипаж во Вселенной», состоящий и двух балбесов. Евгений Панфилов отметил, что пластилиновая анимация может быть коммерчески успешной, приведя в пример студию Aardman. Экономика данного проекта не раскрывалась.

Компания «КиноЮГ» представила подростковую фантастическую комедию ХОЧУ БЫТЬ СОБОЙ. Ленту представили продюсеры Юрий Гинзбург и Татьяна Соколова, а также режиссер Эдуард Радзюкевич. Юрий Гинзбург похвалил доставшийся ему сценарий, отметив, что он может понравится и детям и взрослым. Эдуард Раздюкевич расказал о том, что проект поднимает важные вопросы, которые действительно волнуют многих молодых людей на этапе взросления. Татьяна Соколова пообещала сделать фильм, который будет разговаривать на языке, понятном целевой аудитории.

Компания «Детский канал» в лице продюсера Ильи Попова и Альбины Мухаметзяновой представили проект СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. Это полнометражная версия популярного мультсериала «Тима и Тома». Обещано много приключений, юмора, новых персонажей. Создатели намерены расширить аудиторию проекта, сделав его интересным не только малышам, но и их родителям.

Полнометражную игровую комедию Я НЕ ДЗЮБА по сценарию Ильи Шиловского представила компания «Джем Студио». О ней рассказали продюсер Александр Голутва и режиссер Леонид Пляскин. Они отметили, что намерены сделать по-настоящему смешное кино о детях и футболе, а потому рассчитывают на внимание самой широкой аудитории. Лента расскажет о мальчишке, который страдает от лишнего веса, но мечтает играть в футбол. Однажды герой фантастическим образом получает талант играть «как Дзюба», но с маленькой оговоркой: он не должен худеть. Футболист Артем Дзюба будет фигурировать не только в названии, но и снимется в одной из ролей. Продюсеры рассчитывают получить от Фонда 71 млн рублей. Прокатом картины, возможно, будет заниматься «Каропрокат».

Лента ТОЛЬКО МАМЕ НЕ ГОВОРИ компании «Махорт Продакшн» расскажет о тринадцатилетнем подростке, которому очень не хватает внимания отца-путешественника (его роль, возможно исполнит Сергей Безруков). Однажды, во время испытания экспериментального оборудования, происходит странное: парень начинает видеть себя в будущем (Эта роль оставлена за Сергеем Буруновым), причем в разных образах из разных параллельных вселенных. Создатели проекта пообещали сделать современный комедийный экшн с драйвом, спецэффектами и юмором. Режиссером фильма будет Евгений Абызов. В прокат картина может выйти в 2022 году.

Компания «Метроном» представила проект ЧУК И ГЕК. Это детское приключенческое кино в ретро-антураже с элементами фантастики − роуд-муви с песнями о путешествии двух детей к отцу, чтобы вместе встретить Новый год. Режиссером фильма станет Алесандр Котт, проектом уже заинтересовались Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Снимать собираются в Москве, Белоруссии или Карелии. В качестве референса рассматриваются ХРОНИКИ НАРНИИ. Бюджет будущего фильма − 185 млн рублей. Бюджет проката − 60 млн рублей. Рассчитывают собрать 400 млн рублей. Кино заинтересовало Sony Pictures.

Компания «Водород» в лице продюсеров Михаила Врубеля и Александра Андрющенко представила проект ПРИЗРАК 2 − сиквел успешной фантастической комедии 2015 года, которая неплохо показала себя в прокате и отлично прошла по ТВ. События второй части происходят спустя несколько лет после событий первого фильма. Главный герой в исполнении Семена Трескунова вновь встречает героя Федора Бондарчука и ввязывается в новую историю с призраками, которых никто, кроме него, не видит. Проект создается совместно с кинокомпанией СТВ, телеканалом СТС и «Национальной медиа группой». Продюсеры хотят выпустить картину в прокат 14 февраля 2021 года вместе с компанией Sony Pictures.

ПЦ «Хорошо Продакшн» представил фильм ТРОПОЮ ВЕТРА. Это история про Северный Кавказ рубежа XIX и XX веков, фильм по ярком рассказу известного осетинского автора Алана Черчесова. Фильм про мальчика, который остается на попечении неблагонадежных родственников и, после совершенного ими преступления, вынужден доказывать обществу, что он лучше, чем они. Бюджет проекта − 73 млн рублей, у Фонда просят 60 млн. Возможно, лента станет совместным проектом с бельгийскими продюсерами.

Анимационная студия «Рим» рассказала об анимационном фильме СЕРАФИМА. Его представили продюсеры Рубен Атоян, Сергей Габестро и режиссер Вадим Сешников. Лента затрагивает непростую социальную и религиозную тематику, ее действие происходит в послевоенном СССР. Несмотря на этом, это будет полноценный детский проект, который, как надеются авторы, будет интересен еще и родителям маленьких зрителей.

40-ые годы XX века появляются и в драме СИНЯЯ ОСОКА, которую представила компания «Дарк Сайд Медиа». Действие этой картины будет происходить во время Великой Отечественной войны. Лента расскажет о девушке-подростке, которая отправляется в сельский детский дом, где сталкивается с жестокой бандой беспризорников. В сюжете также есть необычная мистическая составляющая. Играть главную роль в фильме будет девушка, которая является популярным блогером

Компания «С.С.С.Р.» представила лирическую музыкальную комедию МОЙ ПАПА ПОКЕМОН ПО ИМЕНИ СЕМЕН. Художественным руководителем проекта стал Сергей Соловьев. Создатели фильма − его ученики. Подробностей сюжета, к сожалению, не раскрывалось, но сценарист Анастасия Венкова рассказала экспертам, что ее сценарий − это история двух подруг, которые путешествуют «из мира детства в мир юности на встречу своей мечте».

Проект В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО от компании «Телесто» представили продюсеры Елена Гликман и Михаил Дягтярь, а также режиссер Владимир Карабанов. Это мюзикл с элементами фэнтези по мотивам фильма Ролана Быкова ЧУЧЕЛО. Елена Гликман отметила, что тема травли и буллинга подростков необычайно актуальна сегодня, особенно в Интернете. Лента будет снята с использованием технологии screenlife. Несмотря на то, что такой подход обычно помогает сокращать бюджеты, производство этой картины будет стоить 172 млн рублей. Впрочем, продюсеры не сомневаются в возможности отбить такую сумму в прокате.

Заключительным проектом питчинга стал фэнтези НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ от компании «Три А». Ленту представили продюсер Лина Арифулина и исполнительница главной роли Таисия Калинина. У проекта необычная концепция − он рассказывает о Красной Шапочке, которая отправляется из сказочного мира в современный на поиски своего отца. Оказывается, ее отец − Последний волкобой, и девочке предстоит проийти много испытаний, чтобы не попасть в лапы врагов и в конце-концов спасти свой родной Волшебный город. Как и предполагает подобный сюжет, в фильме будет много компьютерной графики, трюков и экшна. Интерес к нему проявили известные артисты − Федор Бондарчук, Юрий Чурсин, Ирина Розанова и другие. Одна треть картины уже снята. Режиссером проекта Артем Аксененко.

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10.12.2019 Автор: Артур Чачелов